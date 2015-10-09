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Кубок Казахстана
Сегодня 12:06
 

Главные интриги Кубка Казахстана: кто пройдет дальше?

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Главные интриги Кубка Казахстана: кто пройдет дальше? ©qfl.kz

Сегодня, 13 апреля, состоятся четыре поединка 1/8 финала Кубка Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.

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Сегодня, 13 апреля, состоятся четыре поединка 1/8 финала Кубка Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.

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На поле сойдутся следующие пары: "Окжетпес" - "Астана" (15:00), "Хан-Тенгри" - "Ордабасы" (15:00), "Женис" - "Актобе" (17:00) и "Тобол" - "Жетысу" (19:00).

Прямая трансляция матчей за выход в четвертьфинал

По мнению телеграм-канала Серый CARDINAL, в некоторых встречах возможны неожиданные развязки.

"Сегодня определятся еще четыре участника следующей стадии Кубка РК по футболу. Без вопросов, пожалуй, только в одной паре: "Хан-Тенгри"-"Ордабасы". Также не думаем, что возникнут проблемы и у "Тобола", хотя "Жетысу" может преподнести сюрприз. Сюрприз может преподнести и "Окжетпес", вопрос в том - насколько сильно выкладываться будет "Астана". Если она выставит основу, то это одна история, а если резервистов (Бабаян жутко не любит это выражение), то совсем другая. Самый сложный поединок, причем для обеих команд, ожидается в столице. "Женис" примет "Актобе", у которого вылетела пара центральных защитников. С одной стороны "Женис" довольно крепкий и обученный коллектив, немного забивающий, но и почти не пропускающий. С другой стороны "Актобе", да ослабленный, но все же претендент на медали. "Женис" ему по зубам точно", - пишет источник.

Отметим, что стадии 1/8 финала и 1/4 финала состоят из одного матча, а полуфинал - из двух.

Кубок Казахстана по футболу 2025   •   Казахстан, Костанайская обл., Костанай   •   1/8 финала, мужчины
Сегодня 19:00   •   не начат
Тобол
Тобол
(Костанай)
- : -
Жетысу
Жетысу
(Талдыкорган)
Кто победит в основное время?
Тобол
Ничья
Жетысу
Проголосовало 28 человек
Кубок РК по футболу Футбол Ордабасы ФК Тобол ФК Казахстан Жетысу ФК Окжетпес ФК Астана ФК Женис ФК Актобе ФК

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