Футболист сборной Казахстана получил дисквалификацию

Полузащитник павлодарского "Аксу" Еркебулан Тунгышбаев дисквалифицирован на три матча, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет КФФ по итогам матча Кубка Казахстана с "Ордабасы". В той игре Тунгышбаев получил прямую красную карточку в первом тайме.

"За грубую игру с использованием чрезмерной силы без возможности сыграть в мяч, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 44 Дисциплинарного регламента, игрока команды "Аксу" Тунгышбаева Е. дисквалифицировать на три матча. Срок дисквалификации считать с 18 июля 2022 года", - говорится в постановлении.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 4 3 1 0 6-2 10 2 Словакия 4 2 0 2 3-3 6 3 Азербайджан 4 1 1 2 2-3 4 4 Беларусь 4 0 2 2 1-4 2 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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