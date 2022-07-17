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Новости спорта Казахстан(футбол) Кубок Казахстана
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"Ордабасы" забил два гола за 7 минут и одержал первую победу в Кубке Казахстана

"Ордабасы" забил два гола за 7 минут и одержал первую победу в Кубке Казахстана
©ФК "Ордабасы"
Кубок Казахстана по футболу
Тур 2
Ордабасы - Аксу Ак 2:0

Голы: Федин, 10 (1:0) ; Султанов, 17 (2:0)

Нереализованные:

Турнирная таблица

Шымкентский "Ордабасы" одержал победу над павлодарским "Аксу" во втором туре группового этапа Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч прошел в Шымкенте и закончился со счетом 2:0.

Заявка на победу хозяева сделали уже в первом тайме, забив два гола за семь минут. Сначала Максим Федин (10-я минута) реализовал пенальти, а затем с игры отличился Карам Султанов (17-я).

При этом еще в первом тайме гости остались в меньшинстве. На 37-й минуте Еркебулан Тунгыбшбаев получил прямую красную карточку и был удален.

Таким образом, "Ордабасы" одержал первую победу в группе, тогда как "Аксу" идет без очков.

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Метки:
Ордабасы ФК Аксу ФК Кубок РК по футболу

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