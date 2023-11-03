"Это дополнительная мотивация". Тренер "Тобола" - о борьбе за Лигу Европы и Кубок Казахстана

Новости спорта Казахстан(футбол) Кубок Казахстана
Сегодня 17:10
©ФК "Тобол"

Главный тренер "Тобола" Милич Чурчич рассказал о своих ожиданиях от встречи с новоиспеченными чемпионами Казахстана из "Ордабасы". Игра состоится в рамках финала Кубка Казахстана, сообщают Vesti.kz

- Да, готовились к этой игре. Впереди одна тренировка. У нас уже есть выбор футболистов по позициям. Мы играем с чемпионами, и это хорошая мотивация для нас. С такой мотивацией мы должны отдать всего себя. Надеемся и на поддержку своих болельщиков, постараемся их отблагодарить игрой и доказать, что то, что было в еврокубках - это неслучайно. Мои футболисты готовы. Мы ждем завтрашний матч.

- Вы же понимаете, что завтра "Кайрат" и "Астана" будут болеть за ваших соперников?

- ...(смеется). Это дополнительная мотивация для нас. Мы сделаем все, чтобы порадовать своих болельщиков.

- Выйдет ли на поле Самат Жарынбетов?

- Это важный игрок для нас, но пусть это будет секретом (улыбается).

- Какой фактор важнее - поднять кубок над головой, или же то, что команда может выйти в квалификацию Лиги Европы?

- Для нас важно все. Хорошая игра, победа, еврокубки и, конечно, трофей.

- Вы готовитесь к возможной серии пенальти?

- Мы готовимся ко всему. Это футбол, и это профессиональный настрой. В еврокубках у нас уже были и дополнительное время, и серия пенальти. Но все же надеюсь, что моя команда сможет одержать победу в основное время матча.

Напомним, что финальный матч пройдет 4 ноября на "Астана Арене". Игра начнется в 16:00 по местному времени.

В случае победы, "Тобол" попадет в квалификацию Лиги Европы сезона-2024/2025. Если выиграет "Ордабасы", то еврокубковое место достанется уже "Кайрату", который сыграет в Лиге конференций.

Метки:
Футбол Кубок РК по футболу Ордабасы ФК Тобол ФК Казахстан Кайрат ФК Лига Европы Лига конференций

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 17:10
Кубок Казахстана
"Это дополнительная мотивация". Тренер "Тобола" - о борьбе за Лигу Европы и Кубок Казахстана
Сегодня , 16:10
Кубок Казахстана
В "Ордабасы" высказались о травмах Тагыбергена и Малого перед финалом Кубка Казахстана
15 октября, 17:01
Кубок Казахстана
Двукратный чемпион Казахстана по футболу решил сменить гражданство
2 октября, 16:30
Кубок Казахстана
Стало известно место проведения финала Кубка Казахстана
8 июля, 21:35
Кубок Казахстана
Видеообзор матча "Атырау" - "Тобол" в 1/2 финала Кубка Казахстана
8 июля, 20:59
Кубок Казахстана
В матче "Атырау" - "Тобол" определился второй финалист Кубка Казахстана
7 июля, 15:17
Кубок Казахстана
Бабаян разобрал вылет "Астаны" из Кубка Казахстана
7 июля, 09:47
Кубок Казахстана
"Ордабасы" потроллил "Астану" в день рождения столицы
7 июля, 07:34
Кубок Казахстана
Видеообзор победы "Ордабасы" над "Астаной" в полуфинале Кубка Казахстана по футболу
6 июля, 23:37
Кубок Казахстана
По итогам 120 минут определился первый финалист Кубка Казахстана по футболу
© 2008 - 2023 ТОО «EML»