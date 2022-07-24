"Астана" сыграла вничью с "Тураном" в третьем туре группового этапа Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла на "Туркестан Арене" и завершилась со счетом 1:1.

Первыми счет в матче открыли хозяева. На 47-й минуте Бекзат Кабылан вывел "Туран" вперед.

На 65-й минуте "Астаны" отыгралась благодаря голу Абата Аймбетова.

Для "Астаны" это был первый матч после разгрома от польского "Ракува" (0:5) в квалификации Лиги конференций. Ответная встреча пройдет 28 июля в Нур-Султане.

Новый выпуск у нас на YouTube. Смотрим, комментируем, лайкаем!Андрей Скабелка эксклюзивно рассказал о втором приходе в "Барыс":