Аймбетов спас "Астану" от поражения после разгрома 0:5

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Тур 3
Туран - Астана

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"Астана" сыграла вничью с "Тураном" в третьем туре группового этапа Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла на "Туркестан Арене" и завершилась со счетом 1:1.

Первыми счет в матче открыли хозяева. На 47-й минуте Бекзат Кабылан вывел "Туран" вперед.

На 65-й минуте "Астаны" отыгралась благодаря голу Абата Аймбетова.

Для "Астаны" это был первый матч после разгрома от польского "Ракува" (0:5) в квалификации Лиги конференций. Ответная встреча пройдет 28 июля в Нур-Султане.

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Метки:
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