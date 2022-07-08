"Астана" стартовала в Кубке Казахстана сенсационной ничьей против клуба первой лиги

"Астана" в первом туре группового этапа Кубка Казахстана сыграла вничью с "Жетысу", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Талдыкоргане завершилась со счетом 0:0. С учетом добавленного времени соперники сыграли почти 100 минут.

В следующем туре "Астана" примет "Шахтер". Матч группы D пройдет 15 июля в столице. "Жетысу" 17 июля сыграет на выезде с "Тураном".

Отметим, что в турнирной таблице КПЛ "Астана" занимает первое место. "Жетысу" располагается на восьмой позиции в первой лиге.

Действующим обладателем Кубка Казахстана является "Кайрат".

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