"Астана" перенесла ответный матч Кубка Казахстана из-за Лиги чемпионов

Новости спорта Казахстан(футбол) Кубок Казахстана
Сегодня 15:54
©ФК "Астана"

ПФЛК разрешила "Астане" перенести ответный матч Кубка Казахстана против "Ордабасы", сообщают Vesti.kz. Лига выступила с официальным заявлением. 

"Профессиональная футбольная лига Казахстана, рассмотрев обращение футбольного клуба "Астана", связанное со стартом столичного клуба в квалификации Лиги чемпионов, и получив соответствующее согласие футбольного клуба "Ордабасы", приняла решение о переносе ответного матча полуфинала Кубка Казахстана "Ордабасы" - "Астана" с 8 на 6 июля 2023 года", - говорится в заявлении на сайте ПФЛК.

Турнирная таблица "Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022"

Группа A

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 6 5 1 0 15-6 16
2 Ордабасы 6 3 0 3 9-8 9
3 Атырау 6 2 1 3 6-11 7
4 Аксу Ак 6 0 2 4 3-8 2

Группа B

Участник И В Н П М О
1 Кайсар 6 4 1 1 11-7 13
2 Акжайык 6 3 1 2 9-6 10
3 Каспий 6 3 1 2 10-9 10
4 Кызыл-Жар 6 0 1 5 4-12 1

Группа C

Участник И В Н П М О
1 Тараз 6 3 3 0 17-8 12
2 Мактаарал 6 3 1 2 11-9 10
3 Актобе 6 2 2 2 6-6 8
4 Тобол 6 1 0 5 7-18 3

Группа D

Участник И В Н П М О
1 Астана 6 3 3 0 17-7 12
2 Шахтер 6 3 1 2 13-14 10
3 Туран 6 1 2 3 5-9 5
4 Жетысу 6 0 4 2 4-9 4

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Метки:
Астана ФК Лига чемпионов Ордабасы ФК Кубок РК по футболу

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