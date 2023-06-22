"Астана" перенесла ответный матч Кубка Казахстана из-за Лиги чемпионов

ПФЛК разрешила "Астане" перенести ответный матч Кубка Казахстана против "Ордабасы", сообщают Vesti.kz. Лига выступила с официальным заявлением.
"Профессиональная футбольная лига Казахстана, рассмотрев обращение футбольного клуба "Астана", связанное со стартом столичного клуба в квалификации Лиги чемпионов, и получив соответствующее согласие футбольного клуба "Ордабасы", приняла решение о переносе ответного матча полуфинала Кубка Казахстана "Ордабасы" - "Астана" с 8 на 6 июля 2023 года", - говорится в заявлении на сайте ПФЛК.