"Астана" лишилась двух лидеров на первый матч 1/4 финала Кубка Казахстана

Футболисты "Астаны" Антонио Рукавина и Педро Эуженио пропустят матч 1/4 финала Olimpbet-Кубка Казахстана против "Каспия", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как информирует пресс-служба столичного клуба, Рукавина получил небольшой ушиб голеностопа на предматчевой тренировке, а Эуженио не сыграет по причине мышечной травмы.

Матч пройдет сегодня, 21 августа, в Нур-Султане. Начало - в 19:00. Трансляция будет доступна по этой ссылке. Ответная игра пройдет 22 сентября.

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