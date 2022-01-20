В полуфинале первого крупнейшего турнира года по CS:GO состоится казахстанское дерби

Команды казахстанцев сыграют за выход в финал первого крупнейшего турнира 2022 года по Counter Strike: Global Offensive (CS:GO), передает корреспондент Vesti.kz.

В рамках Funspark ULTI К23 с призовым фондом 250 тысяч долларов Gambit, в состав которого входит лучший игрок Казахстана Абай Hobbit Хасенов, расправился с Complexity (16:11, 16:19, 16:8), а Entropiq с его соотечественником Виктором Lack1 Болдыревым уверенно победил ECSTATIC (16:5, 22:18). Их очное противостояние в полуфинале соревнования определит участника финала верхней сетки. Матч состоится в пятницу, 21 января. Между тем в параллельной игре в этот же день сыграет К23 с Санжаром neaLaN Исхаковым, который сенсационно победил Astralis на предыдущей стадии. Нашему коллективу предстоит встретиться с BIG.

Отметим, что Funspark ULTI К23 - первый крупный турнир 2022 года. Соревнование завершится в понедельник, 24 января.