Казахстанец заинтересовал команду из топ-10 мирового рейтинга по CS:GO

22-летний экс-игрок Entropiq казахстанец Виктор Lack1 Болдырев заинтересовал французскую команду G2, передает корреспондент Vesti.kz.
По информации авторитетного портала HLTV.org, Болдырев официально покинул состав Entropiq. Его сменили на россиянина Николая mir Битюкова.
После ухода казахстанца команда по CS:GO вылетела из топ-20 мирового рейтинга
Сообщается, что в казахстанце уже заинтересован ряд топовых команд. В их числе коллектив G2, который занимает шестое место в мировом рейтинге. Добавим, что G2 существует с 2015 года. Ее наивысшим достижением стали два серебра на чемпионатах мира.
Отметим, что в составе Entrоpiq Болдырев поднимался на девятую позицию, становившись призером нескольких престижных турниров. Однако после ухода Болдырева наступила "черная полоса". Они заняли 5-6-е места на ESL Challenger EU и 13-16-е места на Roobet Cup.
Напомним, что до Entropiq казахстанец выступал за Se7en Esports и Winstrike. Информации о его переходе в новый коллектив еще нет.Наш новый выпуск: Елена Рыбакина поставила точку - показала свой паспорт