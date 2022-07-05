После ухода казахстанца команда по CS:GO вылетела из топ-20 мирового рейтинга

Российский коллектив Entropiq вылетел из топ-20 мирового рейтинга после ухода казахстанца Виктора Lack1⁠ Болдырева, передает корреспондент Vesti.kz.

В начале прошлого месяца команда занимала 17-е место, затем после замены Болдырева на Николая mir⁠ Битюкова она в течение четырех недель покинула элитный список. Сейчас коллектив располагается на 31-й строчке.

Отметим, что с казахстанцем в своем составе Entropiq поднимался на девятую позицию, становившись призером нескольких престижных турниров. Однако после ухода Болдырева наступила "черная полоса". Они заняли 5-6-е место на ESL Challenger EU и 13-16-е место на Roobet Cup.

22-летний Болдырев пришел в команду год назад. До Entropiq он выступал за Se7en Esports и Winstrike. Информации о его переходе в новый коллектив еще нет.

Новый выпуск на нашем YouTube-канале. Шавкат РАХМОНОВ - о следующем бое в UFC, сравнение с Чимаевым и трилогии Головкина с "Канело":