Лига конференций
Сегодня 18:38

Встречи на Евро и разгромы. Как футболисты "Аталанты" и "Кайрата" играли друг с другом?

Джанлука Скамакка в "Аталанте". Фото: Depositphotos/Alessio De Marco©

До матча между "Аталантой" и "Кайратом" в третьем туре общего этапа Лиги конференций осталось два дня. Корреспондент Vesti.kz изучил составы команд и выявил, кто уже играл друг против друга раньше. Таких игроков не так уж и мало.

Сразу шесть игроков "Кайрата" ранее уже противостояли некоторым футболистам "Аталанты". Это финны Яакко Оксанен и Ойва Юккола, а также казахстанцы Дамир Касабулат, Еркин Тапалов, Темирлан Анарбеков и Александр Широбоков.


 Футболисты "Аталанты" и "Кайрата" уже знакомы друг с другом

Противостояния между ними проходили как на уровне национальных сборных, так и на уровне юношеских. Также некоторые из них пересекались в еврокубках, в том числе в противостоянии с "Кайратом".

Оксанен играл с пятью итальянцами из "Аталанты"

25-летний хавбек "Кайрата" знает многих игроков клуба из Бергамо. Он трижды противостоял 26-летнему защитнику соперников Раулю Белланове. В 2017-2018 годах сборные Финляндии и Италии до 19 лет трижды играли друг с другом. В товарищеском матче итальянцы выиграли 5:0, на Евро - 1:0, а в отборе на следующее континентальное первенство - 3:0. Во всех играх Оксанен и Белланова пересекались.

Во второй игре, которая прошла на Евро и закончилась со счётом 1:0 в пользу итальянцев, Оксанен также играл против форварда Джанлуки Скамакки, который в той встрече отметился ассистом.

В третьем матче, который закончился со счётом 0:3, на поле противостоял Оксанену не только Белланова, но и вратарь Марко Карнесекки, а также нападающий Джакомо Распадори.

В июне всё того же 2018 года Финляндия U-19 в товарищеском матче обыграла сверстников из Черногории - 3:0. Все 90 минут в составе скандинавов провёл Оксанен, а под конец встречи у гостей появился нападающий Никола Крстович, который сейчас играет в "Аталанте".


Касабулат и Тапалов играли против одних и тех же бергамасков, а Анарбеков?

Схожий опыт имеется у 33-летнего защитника Тапалова и 24-летнего полузащитника Касабулата. Оба играли против звёзд "Аталанты" - 25-летнего Шарля де Кетеларе и 27-летнего Элифа Элмаса.

Тапалов в июне 2021 года сыграл за сборную Казахстана в гостевом товарищеском матче с Северной Македонией (0:4). Он и Элмас вышли в стартовых составах своих команд, но были заменены во втором тайме. Элиф в той встрече отметился заработанным пенальти, с которого хозяева и начали разгром.

В ноябре 2025-го в Астане Тапалов в составе сборной Казахстана играл против Бельгии, за которую выступал де Кетеларе (1:1). Оба вышли на поле с первых минут, а во втором тайме были заменены.

В той же встрече свой единственный матч против де Кетеларе провёл вратарь Анарбеков. Он пропустил один гол, но в целом проявил себя достойно.

В октябре прошлого года Касабулат сыграл за сборную Казахстана в выездном матче с Северной Македонией (1:1). Лидер хозяев Элмас провёл на поле все 90 минут, а Касабулат вышел на замену на 86-й минуте.

Против де Кетеларе он играл в сентябре того же года, в гостях с Бельгией (0:6). Шарль вышел в стартовом составе хозяев и отметился двумя ассистами, а Касабулат появился на поле на 58-й минуте при счёте 0:3, но помочь ничем своей команде не смог.

Уникальный опыт Широбокова и воспоминания Юкколы

Начнём, пожалуй, с финского вингера Юкколы. В июне прошлого года он выступал на молодёжном Евро U-21 в составе сборной Финляндии. На групповой стадии они противостояли Дании (2:2). В той встрече все 90 минут отыграл датский защитник Томас Кристенсен, который сейчас играет за "Аталанту", а будущий игрок "Кайрата" Юккола вышел на замену в концовке игры, когда счёт на табло уже был окончательным.

23-летний защитник Широбоков - единственный, кто играл против будущего игрока "Аталанты" уже в футболке алматинского клуба. Летом 2021-го Александр дебютировал в еврокубках в гостевой игре квалификации Лиги чемпионов с сербской "Црвеной Звездой" (0:5). На 68-й минуте хозяева выпустили на замену 21-летнего форварда Крстовича, когда счёт уже был окончательным. А на 77-й минуте у "Кайрата" на поле вышел 18-летний оборонец Широбоков. Спустя пять лет они могут сыграть друг против друга вновь.

Матч "Аталанта" - "Кайрат" пройдёт в четверг, 5 ноября, в Бергамо. Он начнётся в 22:45 по казахстанскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал Qazsport.

Напомним, что ранее мы рассказали о кризисе "Аталанты", который выдаёт один из худших стартов сезона в XXI веке:

Серия неудач и худшие цифры за 33 года: "Кайрат" удивит кризисную "Аталанту?

Фото: КФФ, ФК "Кайрат"/Аян Несипбеков©️

Турнирная таблица "Чемпионат Италии 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Лацио 10 9 1 0 24-8 28
2 Интер 10 8 1 1 26-13 25
3 Рома 10 7 3 0 28-10 24
4 Комо 10 7 2 1 18-8 23
5 Милан 10 6 3 1 21-12 21
6 Фрозиноне Кальчо 10 6 2 2 24-14 20
7 Ювентус 10 5 2 3 13-10 17
8 Наполи 10 4 2 4 17-13 14
9 Болонья 10 4 2 4 14-13 14
10 Торино 10 4 1 5 14-16 13
11 Дженоа 10 4 1 5 10-14 13
12 Кальяри 10 4 1 5 9-15 13
13 Аталанта 10 3 2 5 16-20 11
14 Лечче 10 3 0 7 11-21 9
15 Фиорентина 10 2 2 6 15-23 8
16 Парма 10 2 2 6 8-15 8
17 Сассуоло 10 2 2 6 16-26 8
18 Монца 10 2 1 7 17-24 7
19 Удинезе 10 1 2 7 11-23 5
20 Венеция 10 1 0 9 6-20 3

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Турнирная таблица "Лига конференций 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Панатинаикос 2 2 0 0 7-2 6
2 Лугано 2 2 0 0 8-4 6
3 Бранн 2 2 0 0 6-2 6
4 Трабзонспор 2 2 0 0 6-2 6
5 Твенте 2 2 0 0 5-1 6
6 Монако ФК 2 2 0 0 5-1 6
7 Сент-Трюйден 2 2 0 0 3-0 6
8 Хайдук 2 2 0 0 3-1 6
9 Брайтон энд Хов Альбион 2 1 1 0 4-0 4
10 Копенгаген 2 1 1 0 5-2 4
11 Университатя Кр 2 1 1 0 4-2 4
12 Мьельбю 2 1 1 0 3-1 4
13 Аякс 2 1 0 1 3-2 3
14 Борац Б-Л 2 1 0 1 3-2 3
15 Аталанта 2 1 0 1 3-3 3
16 Брага Спортинг 2 1 0 1 2-3 3
17 Гент КАА 2 1 0 1 1-2 3
18 Фрайбург 2 1 0 1 3-5 3
19 Нордшелланд 2 0 2 0 3-3 2
20 Эгнатия 2 0 2 0 2-2 2
21 Рига(н) 2 0 2 0 2-2 2
22 Црвена Звезда 2 0 1 1 4-5 1
23 ЦСКА Сф 2 0 1 1 3-4 1
24 Яблонец 2 0 1 1 2-3 1
25 Орхус ГФ 2 0 1 1 1-2 1
26 Митьюлланд 2 0 1 1 1-2 1
27 Пафос 2 0 1 1 2-4 1
28 Хартс 2 0 1 1 1-3 1
29 Иберия-1999 2 0 1 1 1-3 1
30 Хетафе 2 0 1 1 3-6 1
31 Кайрат 2 0 1 1 2-6 1
32 Тун 2 0 0 2 0-2 0
33 КуПС Куопио 2 0 0 2 2-6 0
34 Линкольн Ред Импс 2 0 0 2 2-6 0
35 Интер Эскальдес 2 0 0 2 1-5 0
36 Кауно Жальгирис 2 0 0 2 1-8 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →