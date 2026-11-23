В четверг, 26 ноября, "Кайрат" проведёт четвёртый матч на общем этапе Лиги конференций 2026/27. В гости в Алматы приедет шведский клуб "Мьёльбю". Корреспондент Vesti.kz рассказал несколько интересных фактов об этом противостоянии.

После трёх туров "Кайрат" имеет в зачёте два очка и занимает 27-е место в турнирной таблице, а "Мьёльбю" с семью баллами идёт на девятой позиции.

Казахстанские клубы ещё не проигрывали шведским

Клубы из этих стран пересекались в еврокубках всего один раз. Летом 2014 года "Астана" играла с АИКом в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

Первая игра прошла на "Астана Арене" и закончилась со счётом 1:1 (гол забил Танат Нусербаев), что давало определённые надежды шведам на комфортное завершение противостояния в родных стенах.

Но в итоге на своём поле АИК был разбит "Астаной" - 0:3. В той встрече успех команде Станимира Стойлова принесли точные удары Фокси Кетевоамы, Дмитрия Шомко и Бауржана Джолчиева.

Больше клубы из Казахстана и Швеции в официальных матчах друг с другом не играли.

При этом было несколько товарищеских встреч в рамках предсезонных сборов. "Кайрат" в 2016 в Турции играл с "Карлстадом" из второго дивизиона. Алматинцы выиграли со счётом 4:3 благодаря дублю Жерара Гоу, а также голам Александра Павленко и Виталия Ли.

А "Астана" играла с "Хеккеном" в 2018 и 2020 годах в ОАЭ и Португалии соответственно. В 2018 году шведский клуб победил со счётом 2:0, а в 2020-м они же выиграли со счётом 2:1. Единственный гол у "Астаны" забил Султан Сагнаев.

"Кайрат" без практики, а "Мьёльбю" думает только о ЛК

Алматинцы уже больше трёх недель назад завершили сезон в КПЛ, финишировав на втором месте. Команда после этого сыграла лишь одну игру - в Лиге конференций против "Аталанты" (1:1).

В плане игровой практики у "Кайрата" есть пробелы. При этом команда Жоры Арутюняна пытается компенсировать это двусторонними спаррингами.

А вот у их соперников ситуация несколько иная. Чемпионат в Швеции ещё не завершён, но командам осталось провести один тур. "Мьёльбю" занимает низкое 12-е место в таблице, но в зоне вылета они уже не окажутся, так как за тур до конца первенства опережают её на шесть пунктов.

Поэтому скандинавы могут бросать все силы на еврокубки, тем более стартовали они многообещающе, набрав семь из девяти возможных очков.

"Кайрат" ещё не выигрывал в основе еврокубков

Так получилось, что алматинцы играют в основных этапах еврокубковых турниров уже в третий раз, но при этом ни одного матча команда не выиграла. В 2021 году в шести турах Лиги конференций они лишь дважды сыграли вничью и четыре раза проиграли.

В 2025 году в Лиге чемпионов была одна ничья при семи поражениях. А в этом розыгрыше Лиги конференций две ничьи и одно поражение. В сумме всё это нам даёт 17 матчей, пять ничьих и 12 поражений.

Поэтому для "Кайрата" это ещё один шанс, и один из самых явных, чтобы побороться за первую в историю победу в основных этапах континентальных соревнований.

Напомним, что матч "Кайрат" - "Мьёльбю" пройдёт в четверг, 26 ноября, на стадионе "Центральный" в Алматы. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по местному времени.

В предыдущих турах "Кайрат" сыграл вничью с "Ригой" (1:1) и "Аталантой" (1:1) на выезде, а также проиграл дома "Панатинаикосу" (1:5).

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