Сегодня, 20 ноября, на учебно-тренировочной базе "Кайрата" состоялся двусторонний матч между футболистами основной команды, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в закрытом формате и состояла из трёх таймов по 30 минут.

"Оранжевые" победили "зелёных" со счётом 5:1. У победителей по дублю оформили Мансур Биркурманов и Ойва Юккола, а также отличился Исмаил Бекболат. У проигравших один мяч отыграл Олжас Байбек.

Напомним, что "Кайрат" готовится к домашнему матчу 4-го тура общего этапа Лиги конференций против шведского "Мьельбю", который состоится 26 ноября.

"Мьельбю" занимает девятое место в общей таблице Лиги конференций, набрав семь очков в трёх играх. "Кайрат" располагается на 27-й строчке с двумя баллами.

10 декабря алматинский клуб примет на своём поле румынский клуб "Университатя Крайова", а групповой этап завершит 17 декабря выездным матчем с нидерландским "Твенте".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!