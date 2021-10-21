Алматинский "Кайрат" объявил состав на матч третьего тура группового этапа Лиги конференций против азербайджанского "Карабаха", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в Баку и начнется в 22:45 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция доступна здесь.

"Кайрат": Стас Покатилов (В) (К) – Ян Вороговский, Нуралы Алип, Раде Дугалич, Маки Баньяк, Дино Миканович – Денис Поляков, Рикарду Алвеш, Небойша Косович – Жоао Пауло, Хосе Канте.

Резерв: Темирлан Анарбеков (В) – Сергей Кейлер – Айбол Абикен, Яцек Гуральский, Арсен Буранчиев, Андрей Ульшин, Данияр Усенов, Гулжигит Алыкулов – Вагнер Лав, Артур Шушеначев.

"Карабах": Шахруддин Магомедалиев (В) – Торал Байрамов, Кевин Медина, Максим Медведев (К), Аббас Гусейнов – Гара Гараев, Патрик Андраде, Филип Озобич, Абделла Зубир, Кади – Ибрахима Ваджи.

Резерв: Эмиль Балаев (В), Амин Рамазанов (В) – Нихад Гулиев, Марко Весович, Рахиль Маммадов, Бахлул Мустафадзе – Ричард Альмейда, Хусейн Хусейнзаде – Рамиль Шейдаев, Муса Гурбанли.

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