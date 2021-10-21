Прямая трансляция матча Лиги конференций "Карабах" - "Кайрат"

Сегодня, 21 октября, ФК "Кайрат" проведет матч группового раунда Лиги конференций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Алматинский клуб в Азербайджане сыграет против "Карабаха".

В прямом эфире матч покажет Qazsport. Трансляция также доступна на сайте телеканала по этой ссылке. Начало - в 22:45 по времени Нур-Султана.

В группе H "Кайрат" располагается на третьем месте из четырех, набрав одно очко в двух матчах. "Карабах" располагается на второй строчке - четыре балла при таком же количестве игр. Подробнее можно посмотреть здесь.

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