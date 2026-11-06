Лига конференций
Сегодня 17:29

Тренер "Аталанты" объяснил неожиданный результат в матче с "Кайратом"

Маурицио Сарри. Фото: Depositphotos/m.iacobucci.tiscali.it©

Главный тренер "Аталанты" Маурицио Сарри прокомментировал неожиданную ничью в матче 3-го тура общего этапа Лиги конференций с "Кайратом", передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Бергамо и завершилась со счётом 1:1

- Ничья - это, пожалуй, не тот результат, на который вы рассчитывали в этом домашнем матче?

- Нет, рассчитывали не на это. Но, как мы и говорили вчера, простых матчей в еврокубках больше не бывает. К тому же мы сами усложнили себе жизнь в игре, которую полностью контролировали - и по территориальному преимуществу, и по владению мячом. Нужно было просто проявить терпение, чтобы дожать соперника и победить. Вместо этого мы сами привезли себе гол, после чего наткнулись на глухую стену в обороне. Слава богу, что в итоге смогли сравнять счёт.

С точки зрения характера команда не сдалась и не опустила руки. Но нам не хватило скорости на этапе созидания: мяч должен был ходить быстрее, нужно было агрессивнее атаковать свободные зоны и играть вглубь. Хотя в определенный момент делать забросы вглубь стало тяжело, потому что соперник сел очень глубоко. И все же нам не хватило скорости - как мысли, так и физической скорости движения мяча. Нужно было играть в меньшее количество касаний, двигать мяч быстрее. В этом компоненте мы точно можем прибавить, - приводит слова Сарри пресс-служба "Аталанты".

- Когда закончится эта чёрная полоса? Возможно, в следующем матче вам улыбнется хоть капля удачи, да и травмированные начнут возвращаться?

- Очевидно, что сейчас мы переживаем период огромных трудностей. У нас 9-10 травмированных, ещё четыре игрока перегружены матчами за последние дни, и медицинские показатели рекомендуют использовать их в щадящем режиме. В итоге у нас выпало 13-14 футболистов из 24. Это деликатный момент, и мы не должны думать, что выберемся из него за один день. Нужно дождаться возвращения травмированных, работать, прибавлять и шаг за шагом выходить из этой ситуации, - отметил итальянский специалист.

Напомним, что следующую игру в Лиге конференций "Кайрат" проведёт на своём поле со шведским "Мьельбю" 26 ноября, а "Аталанта" в этот день сыграет на выезде против боснийского "Бораца".

Ранее двух игроков "Кайрата" назвали лучшими в матче с "Аталантой", подробности - тут.

Турнирная таблица "Лига конференций 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Лугано 3 3 0 0 11-4 9
2 Панатинаикос 3 3 0 0 9-3 9
3 Твенте 3 3 0 0 8-2 9
4 Монако ФК 3 3 0 0 7-1 9
5 Брайтон энд Хов Альбион 3 2 1 0 5-0 7
6 Бранн 3 2 1 0 7-3 7
7 Копенгаген 3 2 1 0 7-3 7
8 Университатя Кр 3 2 1 0 6-2 7
9 Мьельбю 3 2 1 0 5-1 7
10 Сент-Трюйден 3 2 1 0 4-1 7
11 Аякс 3 2 0 1 9-3 6
12 Трабзонспор 3 2 0 1 6-3 6
13 Хайдук 3 2 0 1 3-2 6
14 Фрайбург 3 2 0 1 4-5 6
15 Црвена Звезда 3 1 1 1 6-6 4
16 Аталанта 3 1 1 1 4-4 4
17 Брага Спортинг 3 1 1 1 2-3 4
18 Гент КАА 3 1 1 1 1-2 4
19 Тун 3 1 0 2 3-3 3
20 Рига(н) 3 0 3 0 3-3 3
21 Борац Б-Л 3 1 0 2 3-4 3
22 Линкольн Ред Импс 3 1 0 2 3-6 3
23 Яблонец 3 0 2 1 3-4 2
24 Орхус ГФ 3 0 2 1 1-2 2
25 Нордшелланд 3 0 2 1 3-5 2
26 Эгнатия 3 0 2 1 2-4 2
27 Кайрат 3 0 2 1 3-7 2
28 ЦСКА Сф 3 0 1 2 4-6 1
29 Иберия-1999 3 0 1 2 2-5 1
30 Пафос 3 0 1 2 3-7 1
31 Хетафе 3 0 1 2 3-7 1
32 Хартс 3 0 1 2 2-6 1
33 КуПС Куопио 3 0 1 2 2-6 1
34 Митьюлланд 3 0 1 2 2-8 1
35 Интер Эскальдес 3 0 0 3 2-7 0
36 Кауно Жальгирис 3 0 0 3 1-11 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →