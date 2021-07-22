Двух игроков "Кайрата" назвали лучшими в матче с "Аталантой"

Определены лучшие футболисты алматинского "Кайрата" в матче 3-го тура общего этапа Лиги конференций с "Аталантой", передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Бергамо и завершилась со счётом 1:1. На гол Марка Гуаля на 53-й минуте хозяева поля ответили точным ударом Николы Крстовича на 82-й минуте.

Самые высокие оценки в составе алматинского клуба получили нападающий Марк Гуаль и вратарь Темирлан Анарбеков - по 8,5, а самый низкий балл статистический портал Sofascore выставил вышедшему на замену Еркину Тапалову - 6,2.

Для алматинцев это вторая ничья при одном поражении в нынешнем розыгрыше Лиги конференций, тогда как для бергамасков это первый ничейный результат при одной победе и одном поражении.

В следующем туре Лиги конференций "Кайрат" сыграет на своём поле со шведским "Мьельбю", а "Аталанта" встретится на выезде против боснийского "Бораца". Оба матча пройдут 26 ноября.

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