"Тобол" и "Виктория Пльзень" определили победителя первого матча плей-офф ЛК

Новости спорта Футбол Лига конференций
Вчера 21:58
©instagram.com/fcviktoria_official

"Тобол" уступил чешской "Виктории Пльзень" в первом матче раунда плей-офф Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Костанае, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У победителей голами на 73-й и 90-й минутах отметились Каду и Лукаш Калвах. У проигравших один мяч с пенальти на 90+9-й минуте отыграл Серж Дебле.

Увы, подопечные Милича Чурчича не смогли воспользоваться своими моментами у ворот соперника. А вот футболисты "Виктории Пльзень" более бережно отнеслись к своим возможностям для взятия ворот.

В целом, класс гостей был виден невооруженным глазом, а после забитого гола они вовсе заиграли раскрепощенно, предпочитая искать счастье на половине поля "Тобола", а не отсиживаться в обороне. В результате команда Мирослава Коубека упрочила свое преимущество. Правда, перед самым финальным свистком позволила костанайцам отыграть один мяч с 11-метровой отметки. Несмотря на это, "Виктория Пльзень" уезжает из Казахстана с весьма комфортным заделом, сделав серьезную заявку на выход в групповой этап турнира.

Ответная игра команд состоится 31 августа в Чехии.

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Метки:
Тобол ФК Казахстан Лига конференций

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