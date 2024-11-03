Матч девятого тура чемпионата Кипра между "Пафосом" и "Омонией Арадиппоу" был отложен, а затем перенесен. Теперь проведение встречи сдвинулось на один день, сообщают Vesti.kz.

Продолжение • Прямая трансляция матча с участием Самородова в РПЛ

Игра была сначала отложена, а затем перенесена на поздний срок из-за экстремальных погодных условий. Изначально команды должны были встретиться в субботу, 2 ноября, но теперь сыграют сегодня, 3 ноября.

Теперь "Пафос", занимающий первое место в таблице чемпионата Кипра, лишился одного дня отдыха перед игрой Лиги конференций с "Астаной". Они сыграют на своем поле уже в четверг, 7 ноября.

Отметим, что "Астану" сегодня тоже ждет матч, причем очень важный. Прямая трансляция доступна здесь.