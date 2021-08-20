"Шансов мало, но они есть". Зарубежный эксперт оценил перспективы "Шахтера" в Лиге конференций

Футбольный аналитик портала Panorama.com.al Илир Цара поделился своим мнением с корреспондентом Vesti.kz о противостоянии "Шахтера" с "Маккаби" из Тель-Авива в квалификации Лиги конференций. В ходе беседы он высказался об исходе первого матча и оценил шансы карагандинцев на камбэк.

Матч, прошедший в Нур-Султане, завершился волевой победой гостей со счетом 2:1. Видеообзор встречи доступен по этой ссылке.

"Это был упорный матч. До середины второго тайма казалось, что голов не будет. "Шахтеру" удалось использовать свой шанс, но команде не хватило хладнокровия. Гости ускорили темп и заслуженно забили дважды. Победа на выезде - это огромный шаг на пути к групповому этапу. Однако правило гостевого гола убрали. Это значит, что казахстанцам будет достаточно забить гол и удержать ворота в неприкосновенности. В серии пенальти шансы соперников будут равны. Это делает противостояние достаточно интригующим.

Я думаю, что у "Шахтера" мало шансов, но они есть. Ответный матч будет более нервным, упорным и зрелищным. Сенсация возможна", - отметил Цара.

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Отметим, что ответная встреча пройдет 26 августа в Израиле. Победитель этого противостояния гарантирует себе участие в групповом этапе Лиги конференций.

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