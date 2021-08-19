Видеообзор матча, или как "Шахтер" за две минуты упустил победу над "Маккаби" в Лиге конференций

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча раунда плей-офф Лиги конференций "Шахтер" - "Маккаби" (Тель-Авив).

Как сообщают Vesti.kz, встреча прошла в Нур-Султане и завершилась со счетом 2:1 в пользу израильтян. Причем карагандинский клуб первым повел в счете, но затем всего за две минуты пропустил два гола.

Напомним, что победитель противостояния выйдет в группу Лиги конференций. Ответная игра команд состоится в Израиле 26 августа.

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