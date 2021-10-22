Самолет, на борту которого находились футболисты и тренерский штаб алматинского "Кайрата", попал в аварию, сообщают Vesti.kz.

По информации Sports.ru Казахстан, чрезвычайное происшествие случилось в международном аэропорту Алматы. Самолет авиакомпании FlyJet столкнулся с автомобилем Renault.

"На этом рейсе команда возвращалась из Баку, где проходила встреча группового этапа Лиги конференций против "Карабаха". Обстоятельства инцидента выясняются. В данный момент начато досудебное расследование по части 1 статьи 344 Уголовного кодекса РК (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Проводятся следственные действия", - пишет источник.

Сам матч завершился со счетом 2:1 в пользу "Карабаха", тогда как "Кайрат" потерпел второе поражение кряду.

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