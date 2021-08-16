Рекорд по титулам и тренер из "Кайрата". Что известно о сопернике "Шахтера" за выход в группу Лиги конференций?

Автор:
Фото: ФК "Шахтер"©
Новости спорта Футбол Лига конференций
Вчера 19:59

Уже в этот четверг, 19 августа, карагандинский "Шахтер" проведет первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций против соперника из Израиля - тель-авивского "Маккаби". Корреспондент Vesti.kz рассказывает подробнее о команде, которую называют "желтыми дьяволами".

"Маккаби" из Тель-Авива - старейший и самый титулованный клуб Израиля, который был образован в 1906 году. За всю историю существования "желтым" удалось 23 раза стать чемпионами страны, а еще 22 раза - обладателями национального кубка. Это единственная команда Израиля, которая никогда не играла в низшем дивизионе.

Громких достижений в еврокубках в истории "Маккаби" нет, но клуб дважды играл в групповом этапе Лиги чемпионов. В сезоне-2004/05 игроки тогдашней команды набрали четыре очка в квартете с "Баварией", "Ювентусом" и "Аяксом". Кампания-2015/16 получилась менее удачной - ни одного очка в группе с "Челси", "Порту" и киевским "Динамо".

В сезоне-2017/18 "Маккаби" пробился в групповой этап еврокубков, а случилось это в Лиге Европы. Тогда команда набрала всего три очка и заняла последнее место в группе с "Вильярреалом", "Астаной" и пражской "Славией". Клуб из столицы Казахстана тогда дважды обыграл "Маккаби" - 4:0 дома, а также 1:0 в гостях.

В сезоне-2018/19 тель-авивцы дошли до раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, где уступили норвежскому "Сарпсборгу 08" - 3:4 (1:3, 2:1). Спустя год в третьем раунде квалификации израильтян остановила литовская "Судува" - 2:4 (1:2, 1:2).

Но в прошлом сезоне "Маккаби" удалось вновь выйти в группу Лиги Европы. Сначала коллектив начинал отбор в Лиге чемпионов, где добрался до стадии плей-офф. Но в финальной игре квалификации "желтые дьяволы" разгромно проиграли "Ред Буллу" из Зальцбурга - 2:5 (1:2, 1:3).

Зато хорошо себя проявила команда в групповом этапе, где "Маккаби" вышел из квартета со второго места с 11 очками, уступив лишь "Вильярреалу" (16). Удалось опередить турецкий "Сивасспор" (6) и азербайджанский "Карабах" (1). В 1/16 финала "Маккаби" в двух матчах проиграл донецкому "Шахтеру" - 0:3 (0:2, 0:1).

За год до встречи с "Астаной" в групповом этапе "Маккаби" также сыграл с "Кайратом" в квалификации Лиги Европы. Тогда во втором отборочном раунде команда из Тель-Авива прошла алматинцев - 3:2 (1:1, 2:1). В концовке первой игры красную карточку получил капитан "Кайрата" Бауыржан Исламхан.

В прошлом сезоне чемпионата Израиля "Маккаби" занял второе место с 75 очками, на четыре пункта отстав от "Маккаби" из Хайфы, который прошел "Кайрат" в квалификации Лиги чемпионов-2021/22. Свой турнирный путь в еврокубках "желтые" начали со второго раунда отбора Лиги конференций.

В нем команда разобралась с черногорской "Сутьеской" - 3:1 (0:0, 3:1), а в третьем раунде не повезло словацкому "Спартаку" из Трнавы - 1:0 (0:0, 1:0). Таким получился путь "Маккаби" в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций.

По стоимости составов "Маккаби" более чем в два раза превосходит "Шахтер" - 16,6 против 7,05 миллиона евро. Самым дорогостоящим игроком команды до недавних времен являлся 24-летний полузащитник Дан Глейзер, выступающий за национальную сборную Израиля. Его ценник равен 1,4 миллиона евро (Transfermarkt). Теперь же его стоимость перебил хорватский новичок "Маккаби" - нападающий Стипе Перица (1,5 миллиона).

Перица в 18-летнем возрасте стал игроком "Челси", которому принадлежал на протяжении трех лет. Все это время Стипе отправлялся в различные аренды. В 2016 году его выкупил итальянский "Удинезе", но и там форвард продолжил ездить по арендам. Последним клубом 26-летнего игрока был английский "Уотфорд".

В составе "Маккаби" всего восемь легионеров. Они представляют Испанию (двое), Хорватию, Танзанию, Панаму, Португалию, Кот-д'Ивуар и Сербию. Капитаном является самый возрастной игрок коллектива - 34-летний центральный защитник Шеран Эйни. Именно его гол принес тель-авивцам победу в противостоянии со "Спартаком" из Трнавы в третьем раунде квалификации.

Главный тренер "Маккаби" - 52-летний нидерландский специалист Патрик ван Лиувен, с 2013 по 2016 год работавший в "Кайрате" спортивным директором. Он отлично знает казахстанский футбол, поэтому предстоящее противостояние будет вдвойне интересным для него. В 2020 году и в первой половине 2021-го ван Лиувен был исполняющим обязанности главного тренера, но с нового сезона руководство клуба решило доверить полноценный пост на тренерском мостике ему.

Отметим, что в свое время за "желтых" играли нынешний тренер молодежки "Актобе" Алексей Косолапов, а также рулевой "Астаны" Андрей Тихонов

Свои домашние матчи "Маккаби" проводит на стадионе "Блумфилд" в Тель-Авиве, вмещающем 29 400 зрителей. На этой же арене выступают еще две израильские команды - "Хапоэль" и "Бней-Иегуда".

Напомним, что первый матч между "Шахтером" и "Маккаби" пройдет 19 августа на стадионе "Астана Арена" в Нур-Султане. Ответная встреча состоится 26 августа в Тель-Авиве.

Помимо "Шахтера", в еврокубках остался "Кайрат", которому предстоит встреча в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций с "Фолой" из Люксембурга.

"Знаю, чего ожидать". Главный тренер "Маккаби" - о матче Лиги конференций против "Шахтера"

Фото: Flickr.com, ФК "Маккаби", RemoNews, Vbet News, ФК "Кайрат", Sportpalace©️

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Метки:
Футбол Лига конференций Шахтер ФК Израиль Караганда Лига чемпионов Бавария Ювентус Челси Динамо Киев Лига Европы Астана ФК Шахтер Донецк Кайрат ФК Исламхан Бауыржан Актобе ФК Тихонов Андрей


Показать комментарии
Футбол Лига конференций
1
Вчера 19:59
© 2008 - 2021 ТОО «EML»