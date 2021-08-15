Соперник "Шахтера" по Лиге конференций нашел усиление в АПЛ

Израильский "Маккаби" из Тель-Авива усилил свой состав перед противостоянием с карагандинским "Шахтером" в раунде плей-офф Лиги конференций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как информирует пресс-служба израильтян, "Маккаби" достиг договоренности с клубом АПЛ "Уотфорд" о переходе хорватского нападающего Стипе Перицы. Он должен прибыть в расположение новой команды в ближайшие дни и подписать контракт на один сезон после прохождения медосмотра.

26-летний Перица также играл за бельгийский "Мускрон", турецкую "Касымпашу", итальянский "Удинезе", хорватские "НАК Бреда" и "Задар". Бывал даже в "Челси", но не задержался в составе лондонцев, так как отдавался в аренду.

Напомним, что первый матч команд пройдет 19 августа в Нур-Султане, ответный - 26-го числа в Израиле.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!