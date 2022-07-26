Сегодня, 26 июля, костанайский "Тобол" проведет ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций против клуба "Линкольн Ред Импс" из Гибралтара, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Начало встречи в Гибралтаре в 22:00 по времени Нур-Султана. Матч покажет телеканал Qazsport. Также трансляция будет доступна на сайте канала.

Напомним, что в первом матче костанайцы на своем поле одержали победу со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Айбар Жаксылыков и Жарко Томашевич.

Новый выпуск у нас на YouTube. Смотрим, комментируем, лайкаем!Андрей Скабелка эксклюзивно рассказал о втором приходе в "Барыс":