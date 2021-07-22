Прямая трансляция дебютного матча "Елимая" в еврокубках

Сегодня, 9 июля, "Елимай" из Семея сыграет свой первый матч в еврокубках. Клуб Андрея Карповича дебютирует в матче первого отборочного раунда квалификации Лиги конференций против армянского "Алашкерта", сообщают Vesti.kz.

Матч в Ереване начнется в 21:00 по казахстанскому времени. Прямая трансляция встречи состоится на телеканале Qazsport и начнется в 20:50. Также показ матча состоится на официальном сайте телевещателя.

Ответная игра пройдет в Казахстане 16 июля.

Добавим, что в другом матче квалификации столичная "Астана" сыграет с албанским "Динамо Сити". Игра в Эльбасани стартует в 00:00 по казахстанскому времени.

Накануне, алматинский "Кайрат" с победы стартовал в квалификации Лиги чемпионов, обыграв на своем поле черногорскую "Сутьеску" со счетом 2:1.

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