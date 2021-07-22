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Лига конференций
Сегодня 07:54
 

Прямая трансляция матча "Динамо Сити" - "Астана" в Лиге конференций

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Прямая трансляция матча "Динамо Сити" - "Астана" в Лиге конференций ©instagram.com/fca.astana

Сегодня, в ночь с 9 га 10 июля, "Астана" стартует в первом отборочном раунде квалификации Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.

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Сегодня, в ночь с 9 га 10 июля, "Астана" стартует в первом отборочном раунде квалификации Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.

Столичный клуб проведет матч против албанского "Динамо Сити". Игра пройдет в Эльбасани и начнется в 00:00. Прямая трансляция встречи состоится на телеканале Qazaqstan и начнется в 23:50.

Ответный матч состоится 16 июля в Астане.

Добавим, что в другой игре квалификации Лиги конференций "Елимай" из Семея сыграет на выезде с армянским "Алашкертом". Подробнее о трансляции читайте здесь.

Накануне, алматинский "Кайрат" с победы стартовал в квалификации Лиги чемпионов, обыграв на своем поле черногорскую "Сутьеску" со счетом 2:1.

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Лига конференций 2026/27   •   Албания, Эльбасан   •   Отборочный раунд 1, мужчины
10 июля 00:00   •   не начат
Динамо Сити Тр
Динамо Сити Тр
(Тирана)
- : -
Астана
Астана
(Астана)
Кто победит в основное время?
Динамо Сити Тр
Ничья
Астана
Проголосовало 23 человек

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