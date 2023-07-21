Уже проходили "Тобол" и огорчали "Кайрат". Чем запомнился "Базель" казахстанским фанатам

Швейцарский "Базель" готовится к третьему двухматчевому противостоянию с казахстанскими клубами в еврокубках. У полуфиналистов прошлого розыгрыша Лиги конференций пока нет никаких гарантий участия в групповой стадии нового сезона, ведь для этого команде нужно пройти через три стадии квалификации. Во втором раунде "Базель" встретится с костанайским "Тоболом". Корреспондент Vesti.kz вспомнил, как этот клуб играл с казахстанскими соперниками в прошлом.

Впервые "Базель" противостоял казахстанскому клубу 17 лет назад. В первом квалификационном раунде Кубка УЕФА-2006/07 схлестнулись как раз-таки "Базель" и "Тобол". Все решилось еще в первой игре в Швейцарии, когда хозяева выиграли со счетом 3:1. На дубль Младена Петрича и гол Эдуардо гости ответили точным ударом Нурбола Жумаскалиева. Спустя неделю команды провели матч в Казахстане, но обошлись без голов - 0:0.

Любопытно, что тогда, в 2006-м, футбольный мир еще не знал о таком турнире, как Лига конференций, а сейчас, в 2023-м, болельщики потихоньку забывают о существовавшем когда-то Кубке УЕФА. Многое изменилось за эти 17 лет, и теперь "Тобол" и "Базель" готовятся встретиться вновь.

Ни один из игроков "Тобола", участвовавших в матчах с "Базелем" в 2006-м, уже не играет на профессиональном уровне. Все 16 футболистов завершили карьеру, а последним из них стал полузащитник Азат Нургалиев, повесивший бутсы на гвоздь в начале этого года.

Некоторые из них уже работают тренерами. Александр Фамильцев возглавляет "Туран", а в этом же клубе тренером по физподготовке работает Данияр Муканов, также противостоявший "Базелю". Олег Лотов уже много лет тренирует "Тобол-М", а Улугбек Бакаев трудится на родине в "Бухаре" (Узбекистан). Автор единственного гола Жумаскалиев является ассистентом старшего тренера молодежной сборной Казахстана.

"Базель" задействовал в том противостоянии также 16 игроков, 14 из которых уже завершили карьеру. Бруно Бернер сейчас тренирует швейцарский "Грассхоппер", а Миле Стерьовски является наставником австралийского "Макартура". Франц Бугмайер прыгнул еще выше - он трудится на должности спортивного директора "Вадуца".

Двое футболистов из того состава "Базеля" все еще продолжают выступления на профессиональном уровне. 34-летний защитник Симоне Гриппо выступает в составе швейцарской "Лозанны", а 35-летний хорватский полузащитник Иван Ракитич играет в испанской "Севилье".

Что касается главных тренеров, то тогда "Тобол" возглавлял Дмитрий Огай. Сейчас 63-летний казахстанский специалист возглавляет "Хан-Тенгри" из первой лиги. "Базель" к тем матчам готовил Кристиан Гросс. Сейчас ему 68 лет, и он не тренировал больше двух лет, с тех пор, как ушел из немецкого "Шальке".

Теперь перейдем к следующему противостоянию "Базеля" и казахстанских клубов. Два года назад "Кайрат" впервые в своей истории принял участие в групповой стадии еврокубков. В Лиге конференций алматинцы попали в один квартет с "Базелем".

Желто-черные набрали всего два очка в шести турах, дважды сыграв по нулям с кипрской "Омонией". А вот азербайджанскому "Карабаху" и "Базелю" кайратовцы оба раза проиграли. В конце сентября швейцарцы приняли алматинцев у себя дома - 4:2. К 49-й минуте хозяева вели с сокрушительным счетом 4:0, но в оставшееся время гости нашли силы отквитать два мяча - забили Хосе Канте и Рикарду Алвеш.

В конце ноября клубы встретились уже в Алматы, и "Кайрат" дважды выходил вперед после голов Вагнера Лава и Камо Оганесяна. Но в середине второго тайма "Базель" забил два гола в течение пяти минут, вырвав победу со счетом 3:2.

Даже спустя два года состав "Базеля" претерпел большие изменения. Из 19 задействованных в матчах с "Кайратом" футболистов в команде остались восемь. Это оформивший дубль в первой игре Михаэль Ланг, автор гола Дэн Ндой, капитан Фабиан Фрай, Лиам Миллар, Серхио Лопес, Таулянт Джака, Вултер Бюргер и Нассер Джига.

У "Кайрата" вовсе с тех матчей осталось всего четверо футболистов. На поле выходили Маки Баньяк, Еркебулан Сейдахмет, Артур Шушеначев и Жоао Пауло. Кроме того, у обеих команд сменились главные тренеры.

Получается, что за четыре матча с "Базелем" казахстанские клубы не сумели добыть ни одной победы. Три поражения и всего одна ничья. Общий счет - 5:10 в пользу швейцарцев. Кто знает, может именно "Тоболу" удастся прервать неудачную серию казахстанских клубов в противостояниях с 20-кратными чемпионами Швейцарии.

Игры между клубами пройдут 27 июля и 3 августа. Первая встреча пройдет в Швейцарии, ответная - в Костанае. В прошлом сезоне "Тобол" занял третье место в чемпионате Казахстана, а "Базель" - пятое в высшем дивизионе Швейцарии.

Фото: ФК "Базель" (1,2), ФК "Кайрат" (3)©️

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