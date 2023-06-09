Президент "Фиорентины" назвал фанатов "Вест Хэма" животными

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Сегодня 08:46
©twitter.com/WestHam

Президент итальянской "Фиорентины" Рокко Коммиссо критически высказался о поведении фанатов английского "Вест Хэма" во время финального матча Лиги конференций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Что я должен сказать? Я ждал победы. Но были случаи, когда судья должен был действовать лучше. Йовичу сломали нос, затем случай с Бираги. Я разговаривал с президентом Премьер-лиги, сказав ему, что все они (болельщики "Вест Хэма". - Прим. ред.) животные из-за того, как они обращались с нашими футболистами.

Это поражение несправедливо. Мы могли выиграть со счетом 3:0. Мне жаль болельщиков, которые заслуживали большего", - приводит слова Коммиссо британское издание Daily Mail.

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В финальном матче Лиги конференций "Вест Хэм" со счетом 2:1 обыграл "Фиорентину". В первом тайме болельщики "молотобойцев" бросали предметы на поле и травмировали защитника и капитана "фиалок" Кристиано Бираги, которому понадобилась помощь медиков.

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Метки:
Лига конференций

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