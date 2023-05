Футболисты английского клуба подрались с фанатами в Нидерландах

В ответном полуфинальном матче Лиги конференций, проходившем в Алкмаре (Нидерланды), английский "Вест Хэм" одержал победу на выезде над местным АЗ со счетом 1:0, и вышел в финал турнира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Однако, по окончании игры произошел неприятный инцидент. Болельщики АЗ направились к гостевому сектору, где находились фанаты "молотобойцев", а также родные футболистов.

В ситуацию вмешались игроки "Вест Хэма", вступив в стычку с фанатами противоположной команды непосредственно на стадионе.

AZ fans storming the gates to get to the West Ham fans 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇳🇱👊pic.twitter.com/yzsogkVkee