Три футболиста близки к уникальному достижению в мире. Ранее это не удавалось никому

Футбольный сезон подходит к решающим стадиям, и на этой неделе определились команды-участницы полуфиналов всех трех еврокубков.

Некоторые игроки из этих клубов могут стать первыми, кто побеждал в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Кто же эти футболисты – ответим в тексте Vesti.kz.

Генрих Мхитарян

Армянский полузащитник перебрался из "Ромы" в "Интер" летом прошлого года в качестве свободного агента.

Мхитарян сразу вписался в новую команду и стал железным игроком стартового состава "нерадзурри". В своем первом сезоне в Милане Генрих уже сыграл в 41 матче за "Интер" во всех турнирах, включая все десять игр команды в Лиге чемпионов.

В 34 года армянин впервые добрался до полуфинала главного европейского турнира, где сразится с "Миланом" за выход в финал. В случае победы "Интера" в Лиге чемпионов армянин может стать одним из первых игроков в мире, кто поднимал кубок всех трех еврокубков. Напомним, Мхитарян в прошлом году выиграл первый в истории розыгрыш Лиги конференции вместе с "Ромой", а в 2017 году побеждал в Лиге Европы с "Манчестер Юнайтед".

Тэмми Абрахам

Бывший одноклубник Мхитаряна по "Роме" англичанин Тэмми Абрахам все еще защищает цвета римлян.

Абрахам в свои 25 лет уже является победителем Лиги чемпионов вместе с "Челси", а прошлом году выиграл трофей Лиги конференций в свой первый сезон за "Рому".

Команда Жозе Моуриньо продолжает успешно выступать в еврокубках и дошла до полуфинала Лиги Европы, в котором сыграет с немецким "Байером".

Для полной еврокубковой коллекции Абрахаму не хватает кубка второго по значимости турнира.

Эмерсон Палмьери

Пополнивший ряды "Вест Хэма" итальянский защитник бразильского происхождения Эмерсон ранее становился победителем Лиги чемпионов (в 2021) и Лиги Европы (2019) вместе с "Челси".

15-я строчка и борьба за выживание в АПЛ не мешает "Вест Хэму" бороться за победу в Лиге конференций. Команда Дэвида Мойеса прошла в четвертьфинале турнира бельгийский "Гент" и сыграет в 1/2 финала с нидерландским АЗ.

Если лондонский клуб сможет одержать победу в третьим по силе еврокубке, Эмерсон Палмьери может стать уникальным игроком, становившимся чемпионом во всех европейских турнирах.

Моуриньо опередил всех

Португальский тренер уже стал первым, кто забирал кубок во всех трех еврокубках.

Он побеждал с "Порту" в 2004-м и "Интером" в 2010-м в ЛЧ, становился обладателем Кубка УЕФА/Лиги Европы в 2003-м с "Порту" и в 2017-м с "Манчестер Юнайтед", и в прошлом году выиграл первый в истории трофей Лиги конференций с "Ромой".

В этом сезоне Жозе может пополнить свою коллекцию еще одним трофеем, если доведет "Рому" до победы в Лиге Европы. Команда из Рима уже в полуфинале турнира, где сыграет с "Байером" из Леверкузена.

Посмотрим, кто из вышеперечисленных футболистов сможет сделать "хет-трик" из еврокубков и повторить достижение Моуриньо, но уже в качестве игрока.

Фото: ©twitter.com/HenrikhMkh (1), twitter.com/OfficialASRoma (2,4), twitter.com/emersonpalmieri (3).