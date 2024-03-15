Футбольный праздник и эйфория. Чему так радуются в Греции перед матчем с Казахстаном

До матча между командой Греции и сборной Казахстана в стыках чемпионата Европы-2024 осталось меньше недели. В Греции этот матч, как и в нашей стране, ждут с большим нетерпением. И сейчас там началась настоящая футбольная эйфория. От чего же в восторге греческие любители футбола? Корреспондент Vesti.kz объясняет, что к чему.

Четверг выдался для греческих фанатов огненным во всех смыслах. Посмотрите на эмоции фанатов "Олимпиакоса":

На безумную радость фанатов

В чем же дело? Сразу два греческих клуба, как раз-таки "Олимпиакос" и ПАОК, пробились в 1/4 финала Лиги конференций . И это не какие-то рядовые победы, тут все исходит из глубины.

Первые матчи оба греческих коллектива проиграли. На прошлой неделе "Олимпиакос" дома был разбит тель-авивским "Маккаби" (1:4), а ПАОК проиграл в Загребе местному "Динамо" (0:2). Но надежда ярых греческих фанатов жила до самого конца, и в этот четверг обе команды оформили по камбеку.

"Олимпиакос" вернул должок "Маккаби", выиграв 4:1 в гостях по итогам 90 минут игры. В овертаймах греки дожали израильтян, забив еще два. В итоге "Олимпиакос" одержал победу с общим счетом 7:5 и героически вырвал путевку в четвертьфинал из рук у соперников.

В составе "Олимпиакоса" все 120 минут на поле провел центральный защитник Панайотис Рецос, который вызван в сборную Греции на матч с Казахстаном. Кроме того, в овертайме на замену вышел еще один сборник - полузащитник Георгиос Масурас. И именно он стал автором голевой передачи, когда счет стал 6:1 в пользу "Олимпиакоса".

Радости игроков и фанатов не было предела. Вот, как футболисты отпраздновали успех с фанатами, которые отправились на выезд и сделали это не зря:

А это продолжение "банкета" уже в раздевалке:

Что касается клуба ПАОК, то футболистам удалось ответить на 0:2 от "Динамо" разгромом со счетом 5:1. Причем победный для греков гол забил защитник Константинос Кулиеракис . Его удар вывел ПАОК в следующую стадию, установив на табло 4:1 (4:3 по сумме двух встреч).

На 78-й минуте был заменен полузащитник Яннис Константелиас. Он, как и Кулиеракис, был вызван в сборную на ближайшие матчи, в том числе с Казахстаном.

Синхронные камбеки "Олимпиакоса" и ПАОКа принесли греческим фанатам океан эмоций в преддверии матчей национальной сборной. Теперь они наверняка сплотятся, чтобы гнать вперед сборную в противостоянии с Казахстаном в Афинах.

Напомним, что матч между Грецией и Казахстаном пройдет в ночь с 21 на 22 марта в Афинах. Он начнется в 00:45 по казахстанскому времени, а примет его стадион OPAP Arena, вмещающая более 32 тысяч зрителей.

Победитель матча выйдет в финал стыковых противостояний и окажется в одном выигрыше от выхода на грядущий Евро-2024.

Фото: ФК ПАОК©️