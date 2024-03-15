Это сделала только "Астана". Чем отличился казахстанский клуб в еврокубках?

"Астана" провела 14 еврокубковых матчей в сезоне-2023/24, из квалификации добравшись до групповой стадии Лиги конференций. Выйти из квартета команде Григория Бабаяна не удалось, хотя до определенной поры шансы на это сохранялись.

Но даже сейчас, когда в самом разгаре плей-офф еврокубковых турниров, "Астане" принадлежит уникальное достижение. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об этом подробнее.

Из квалификации ЛЧ в группу ЛК: как "Астана" сыграла в еврокубках

Давайте вкратце освежим воспоминания о том, что было в прошлом году. В рамках, на тот момент, чемпионов страны, столичный клуб начинал квалификацию с первого отборочного раунда Лиги чемпионов. Там сине-желтым удалось пройти тбилисское "Динамо" - 3:2 (1:1, 2:1).

Во втором раунде навязать борьбу загребскому "Динамо" не удалось - 0:6 по сумме двух встреч (0:4, 0:2). В итоге "Астана" вылетела в Лигу Европы, где также была остановлена усилиями болгарского "Лудогорца" - 3:6 (2:1, 1:5).

Участие команды в групповой стадии зависело от результата противостояния с албанским "Партизани" в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций. В итоге "Астана" добыла путевку в группу - 2:1 (1:0, 1:1).

В групповой стадии в соперники "Астане" достались уже знакомое загребское "Динамо", чешская "Виктория" и косовский "Балкани". Но в итоге столичным удалось набрать всего четыре очка, и все - против "Балкани" (победа и ничья).

Зато "Виктории" и "Динамо", которые и вышли в плей-офф турнира, казахстанский клуб проиграл в обоих случаях, и на выезде, и на "Астана Арене".

Кто из соперников "Астаны" попал в евровесну. Есть даже четвертьфиналисты

Сразу три клуба, с которыми подопечные Бабаяна играли в еврокубках в прошлом году, были представлены в плей-офф континентальных турниров. Помимо уже упомянутых "Виктории" и "Динамо" это еще и "Лудогорец".

Так как "Динамо" и "Лудогорец" финишировали в группе вторыми, им пришлось играть дополнительную стадию плей-офф за выход в 1/8 финала соревнований.

И если "Динамо" успешно справилось с задачей, пройдя крепкий испанский "Бетис" - 2:1 (1:0, 1:1), то "Лудогорец" вылетел из турнира, пропустив дальше швейцарский "Серветт" - 0:1 (0:0, 0:1).

Таким образом, в 1/8 финала Лиги конференций пробились "Виктория" и "Динамо", которые играли с "Астаной" в групповой стадии. По жребию в соперники чешской команде достался как раз-таки обидчик "Лудогорца" - "Серветт". А "Динамо" предстояли матчи с греческим ПАОКом.

"Динамо" здорово начало противостояние с греками, выиграв домашний матч со счетом 2:0. Но спустя неделю уже ПАОК проявил себя с лучшей стороны, разгромив динамовцев и добыв победу со счетом 5:1 (5:3 по сумме двух встреч). Так хорватская команда лишилась возможности продолжить путь в еврокубках.

А вот "Виктория" прошла "Серветт" на характере. В Швейцарии команды голов друг другу не забили - 0:0. То же самое произошло в Чехии за 120 минут (основное и дополнительное). В серии послематчевых пенальти пльзеньцы прошли соперников - 3:1. Теперь команда оказалась в восьмерке лучших участниц Лиги конференций.

Уникальное достижение "Астаны": в чем оно заключается?

Это связано с выступлением "Виктории" в Лиге конференций. В восьми матчах основного турнира (без учета квалификации) футболисты чешского клуба не проиграли ни разу, одержав шесть побед и дважды сыграв вничью (обе - с "Серветтом").

За восемь матчей команда из Пльзени забила девять голов и пропустила только один. Из четырех соперников "Виктории" поразить их ворота сумела лишь "Астана". В октябре 2023-го на своем поле казахстанский клуб уступил "Виктории" со счетом 1:2. На 51-й минуте хозяева открыли счет благодаря голу Марина Томасова.

Но это не помогло "Астане" одержать победу - в последующие пять минут гости забили дважды и вырвали победу.

Это единственный пропущенный гол "Виктории" в основном турнире Лиги конференций. Кроме того, чехи пропускали летом в квалификации. По одному разу в их ворота забили косовская "Дрита" и костанайский "Тобол".

Отметим, что уже сегодня, 15 марта, состоится жеребьевка следующей стадии Лиги конференций. В рамках этого мероприятия "Виктория" узнает соперника по 1/4 финала турнира.

Фото: ФК "Астана" (1-3), ФК "Динамо Загреб" (4), ФК "Виктория" (5)©️