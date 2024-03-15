Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Лига конференций

Автор:

Комментарии

Это сделала только "Астана". Чем отличился казахстанский клуб в еврокубках?

Это сделала только "Астана". Чем отличился казахстанский клуб в еврокубках?
©ФК "Астана"

"Астана" провела 14 еврокубковых матчей в сезоне-2023/24, из квалификации добравшись до групповой стадии Лиги конференций. Выйти из квартета команде Григория Бабаяна не удалось, хотя до определенной поры шансы на это сохранялись.

Но даже сейчас, когда в самом разгаре плей-офф еврокубковых турниров, "Астане" принадлежит уникальное достижение. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об этом подробнее.

Из квалификации ЛЧ в группу ЛК: как "Астана" сыграла в еврокубках

Давайте вкратце освежим воспоминания о том, что было в прошлом году. В рамках, на тот момент, чемпионов страны, столичный клуб начинал квалификацию с первого отборочного раунда Лиги чемпионов. Там сине-желтым удалось пройти тбилисское "Динамо" - 3:2 (1:1, 2:1).

Во втором раунде навязать борьбу загребскому "Динамо" не удалось - 0:6 по сумме двух встреч (0:4, 0:2). В итоге "Астана" вылетела в Лигу Европы, где также была остановлена усилиями болгарского "Лудогорца" - 3:6 (2:1, 1:5).

Участие команды в групповой стадии зависело от результата противостояния с албанским "Партизани" в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций. В итоге "Астана" добыла путевку в группу - 2:1 (1:0, 1:1).

В групповой стадии в соперники "Астане" достались уже знакомое загребское "Динамо", чешская "Виктория" и косовский "Балкани". Но в итоге столичным удалось набрать всего четыре очка, и все - против "Балкани" (победа и ничья).

Зато "Виктории" и "Динамо", которые и вышли в плей-офф турнира, казахстанский клуб проиграл в обоих случаях, и на выезде, и на "Астана Арене".

Кто из соперников "Астаны" попал в евровесну. Есть даже четвертьфиналисты

Сразу три клуба, с которыми подопечные Бабаяна играли в еврокубках в прошлом году, были представлены в плей-офф континентальных турниров. Помимо уже упомянутых "Виктории" и "Динамо" это еще и "Лудогорец".

Так как "Динамо" и "Лудогорец" финишировали в группе вторыми, им пришлось играть дополнительную стадию плей-офф за выход в 1/8 финала соревнований.

И если "Динамо" успешно справилось с задачей, пройдя крепкий испанский "Бетис" - 2:1 (1:0, 1:1), то "Лудогорец" вылетел из турнира, пропустив дальше швейцарский "Серветт" - 0:1 (0:0, 0:1).

Таким образом, в 1/8 финала Лиги конференций пробились "Виктория" и "Динамо", которые играли с "Астаной" в групповой стадии. По жребию в соперники чешской команде достался как раз-таки обидчик "Лудогорца" - "Серветт". А "Динамо" предстояли матчи с греческим ПАОКом.

"Динамо" здорово начало противостояние с греками, выиграв домашний матч со счетом 2:0. Но спустя неделю уже ПАОК проявил себя с лучшей стороны, разгромив динамовцев и добыв победу со счетом 5:1 (5:3 по сумме двух встреч). Так хорватская команда лишилась возможности продолжить путь в еврокубках.

А вот "Виктория" прошла "Серветт" на характере. В Швейцарии команды голов друг другу не забили - 0:0. То же самое произошло в Чехии за 120 минут (основное и дополнительное). В серии послематчевых пенальти пльзеньцы прошли соперников - 3:1. Теперь команда оказалась в восьмерке лучших участниц Лиги конференций.

Уникальное достижение "Астаны": в чем оно заключается?

Это связано с выступлением "Виктории" в Лиге конференций. В восьми матчах основного турнира (без учета квалификации) футболисты чешского клуба не проиграли ни разу, одержав шесть побед и дважды сыграв вничью (обе - с "Серветтом"). 

За восемь матчей команда из Пльзени забила девять голов и пропустила только один. Из четырех соперников "Виктории" поразить их ворота сумела лишь "Астана". В октябре 2023-го на своем поле казахстанский клуб уступил "Виктории" со счетом 1:2. На 51-й минуте хозяева открыли счет благодаря голу Марина Томасова.

Но это не помогло "Астане" одержать победу - в последующие пять минут гости забили дважды и вырвали победу.

Это единственный пропущенный гол "Виктории" в основном турнире Лиги конференций. Кроме того, чехи пропускали летом в квалификации. По одному разу в их ворота забили косовская "Дрита" и костанайский "Тобол"

Отметим, что уже сегодня, 15 марта, состоится жеребьевка следующей стадии Лиги конференций. В рамках этого мероприятия "Виктория" узнает соперника по 1/4 финала турнира.

Фото: ФК "Астана" (1-3), ФК "Динамо Загреб" (4), ФК "Виктория" (5)©️

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Футбол Лига конференций Астана ФК Казахстан Чехия Бабаян Григорий Лига чемпионов Лига Европы Тобол ФК

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 13:35
Лига конференций
©ФК "Астана" Это сделала только "Астана". Чем отличился казахстанский клуб в еврокубках?
Сегодня , 07:56
Лига конференций
©twitter.com/europacnfleague Стали известны все четвертьфиналисты Лиги конференций
23 февраля, 18:19
Лига конференций
©twitter.com/europacnfleague Стали известны все пары 1/8 финала Лиги конференций
23 февраля, 12:16
Лига конференций
©ФК "Алдиер Куршаб" Казахстанец уехал в Европу и присоединился к участникам Лиги конференций
16 февраля, 09:48
Лига конференций
©twitter.com/europacnfleague Неожиданным результатом закончился матч экс-соперника "Астаны" в Лиге конференций
21 декабря, 20:12
Лига конференций
©ФК "Астана" Ниже Латвии и Фарерских островов. На каком месте находится Казахстан в рейтинге УЕФА
21 декабря, 15:58
Лига конференций
©ФК "Астана" Стало известно, сколько заработали казахстанские клубы в еврокубковом сезоне-2023/24
18 декабря, 19:31
Лига конференций
©УЕФА Стало известно, кто с кем сыграет в стыковых матчах Лиги конференций
16 декабря, 07:45
Лига конференций
©ФК "Астана" "Астана" вошла в число слабейших команд Европы
15 декабря, 15:52
Лига конференций
©ФК "Астана" Бабаян нашел объяснение разгрому от "Виктории" и ответил на вопрос о новичках
15 декабря, 15:29
Лига конференций
©ФК "Астана" Селекция, кадровый хаос, академия. Почему "Астана" провалилась в еврокубках?
15 декабря, 08:42
Лига конференций
©instagram.com/fcviktoria_official/ Какое место заняла "Астана" в группе Лиги конференций
15 декабря, 08:00
Лига конференций
©ФК "Динамо" Разгромом завершился матч соперников "Астаны" в Лиге конференций
15 декабря, 07:46
Лига конференций
©ФК "Бешикташ" "Бешикташ" Зайнутдинова выиграл и ушел с последнего места в группе Лиги конференций
15 декабря, 07:20
Лига конференций
©ФК "Астана" Разгромом и вылетом "Астаны" из еврокубков завершился матч в Лиге конференций
14 декабря, 20:30
Лига конференций
©ФК "Астана" "Астане" дали шанс в решающем матче Лиги конференций
14 декабря, 17:51
Лига конференций
©bjk.com.tr/tr Без плей-офф, но с важными голами. Как Зайнутдинов выступает в еврокубках
14 декабря, 15:30
Лига конференций
©ФК "Астана" "Астане" вынесли суровой приговор в Лиге конференций
14 декабря, 09:00
Лига конференций
©ФК "Астана" "Виктория" - "Астана": где смотреть прямую трансляцию матча Лиги конференций
14 декабря, 08:31
Лига конференций
©ФК "Астана" Бабаян рассказал о проблемах "Астаны" перед важным матчем с лидером группы Лиги конференций
14 декабря, 07:45
Лига конференций
©ФК "Астана" "Астана" понесла большие потери на решающий матч Лиги конференций
13 декабря, 23:52
Лига конференций
©fcviktoria.cz Тренер "Виктории" назвал сильные стороны "Астаны" и оценил выступление сборной Казахстана
13 декабря, 17:50
Лига конференций
©ФК "Бешикташ" "Бешикташ" принял решение по Зайнутдинову перед матчем Лиги конференций
11 декабря, 18:25
Лига конференций
©ФК "Астана" Хорватский эксперт оценил шансы "Астаны" попасть в плей-офф Лиги конференций
10 декабря, 22:59
Лига конференций
©ФК "Астана" "Виктория" разгромила соперника перед матчем с "Астаной" в Лиге конференций
7 декабря, 19:00
Лига конференций
©ФК "Астана" Ждем повторения? Чехия - историческая страна для "Астаны" и ее свершений в еврокубках
5 декабря, 14:48
Лига конференций
©ФК "Астана" Назван единственный фактор для выхода "Астаны" в плей-офф Лиги конференций
4 декабря, 18:25
Лига конференций
©ФК "Астана" В Чехии высказались о шансах "Астаны" одержать вторую победу в группе Лиги конференций
1 декабря, 18:24
Лига конференций
©ФК "Астана" Стала известна судьба "Астаны" в Лиге конференций
1 декабря, 17:32
Лига конференций
©ФК "Астана" "У клуба нет стадиона, базы, академии, ничего не меняется!". Экс-игрок сборной Казахстана раскритиковал "Астану"

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus