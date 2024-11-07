Телеграм-канал Серый CARDINAL объяснил, почему "Астана" решила сыграть вторым составом гостевой матч с кипрским "Пафосом" в Лиге конференций, передают Vesti.kz.

Встреча состоится сегодня, 7 ноября, в Лимасоле и начнется в 22:45 по казахстанскому времени. Трансляция будет доступна здесь.

"Сегодня "Астана" на выезде сыграет с кипрским "Пафосом". Многие критикуют астанчан за то, что они отправляют туда второй состав. Но в этот раз данное действие выглядит логичным. С одной стороны, это показывает, что борьба за чемпионство еще не окончена. Астанчане в глубине души все еще надеются на осечку "Кайрата". С другой стороны, насколько эффективен был бы на Кипре основной состав, выглядевший в Костанае несвежим? "Пафос" - сильная команда, способная обыграть "Астану" и в самом лучшем ее состоянии. Да и разница между основой и резервом столичных не слишком уж велика. Не три головы точно. Если на то пошло, то гораздо логичнее было бы выставить основу против "Нью-Сейнтс". Вот там были реальные шансы зацепить очки...", - пишет источник.

Напомним, в первом туре ЛК "Астана" обыграла на своем поле сербский клуб ТСЦ "Бачка-Топола" (1:0), а во втором уступила в гостях валлийскому ТНС (0:2). Помимо "Пафоса" у казахстанского клуба остались матчи с португальским "Гимарайншем", английским "Челси" и кипрским АПОЭЛОМ.