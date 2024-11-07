Прямая трансляция матча "Астаны" в Лиге конференций

Сегодня, 7 ноября, "Астана" в рамках третьего тура общего этапа Лиги конференций сыграет на выезде с кипрским "Пафосом", сообщают Vesti.kz.

Встреча в Лимасоле на одноименной арене начнется в 22:45 по казахстанскому времени.

Прямая трансляция матча состоится на телеканале Qazsport, начало трансляции в 22:35.

Прямая трансляция на телеканале Qazsport

Обслуживать матч будет шотландская бригада арбитров во главе с Дональдом Робертсоном.

Напомним, в первом туре "Астана" обыграла на своем поле сербский клуб ТСЦ "Бачка-Топола" (1:0), а во втором туре уступила в Англии валлийскому ТНС (0:2).

Помимо "Пафоса" у казахстанского клуба остались матчи с португальским "Гимарайншем", английским "Челси" и кипрским АПОЭЛОМ.