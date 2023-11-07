Автор: Димаш Тулегенов

На этой неделе, в четверг, 9 ноября, "Астана" сыграет четвертый матч в групповой стадии Лиги конференций 2023/24. Подопечные Григория Бабаяна на своем поле примут соперников из "Балкани" (Косово). Корреспондент Vesti.kz считает, что эта встреча может стать ключевой в данном противостоянии.

После трех сыгранных туров в группе С есть один ярко выраженный лидер - это чешская "Виктория", набравшая максимальные девять очков. У загребского "Динамо", "Балкани" и "Астаны" по три балла. Борьба за выход в плей-офф в самом разгаре, ведь шансы есть у всех.

Календарь может стать отличной подмогой для семикратных чемпионов Казахстана. Именно у "Балкани" команда выиграла в прошлом туре на выезде, 26 октября. Та встреча завершилась победой "Астаны" со счетом 2:1.

Теперь, 7 ноября, когда у столичных уже нет раздумий насчет других турниров, и все внимание приковано именно к подготовке против "Балкани", сине-желтые вновь сыграют с косоварами, причем на своем поле.

После выездной победы над этим соперником у "Астаны" должно быть еще больше уверенности в себе. Тем более без родных трибун астанчане не останутся, а "Балкани" наверняка предстоит пройти непростую адаптацию на искусственном газоне "Астана Арены".

В параллельном матче "Виктория" примет на своем поле "Динамо". Первый матч между ними, прошедший в столице Хорватии, завершился минимальной победой гостей со счетом 1:0. И теперь уже чешский клуб сыграет у себя дома. "Виктория" постарается одержать еще одну победу над основным конкурентом и досрочно выйти в плей-офф с первого места.

Если "Астане" удастся обыграть "Балкани" дома, а "Виктория" второй раз подряд сломит сопротивление "Динамо", то казахстанский клуб сможет выйти на чистое второе место в квартете С за два тура до финиша групповой стадии. Это может сыграть важнейшую психологическую роль в дальнейшем.

Дело в том, что у загребского "Динамо" сейчас заметен ощутимый спад. Если с середины июля они начали сезон ударно, до конца сентября набрав 11 побед при двух ничьих и трех поражения (включая три победы над "Астаной" с общим счетом 11:1), то с начала октября хорваты выиграли лишь четыре игры из девяти проведенных. Команда проиграла "Хайдуку" (0:1) и "Горице" (1:2) в чемпионате, "Балкани" (0:2) и "Виктории" (0:1) в Лиге конференций.

Кажется, что сейчас загребцы переживают неслабый кризис. Возможно, дает о себе знать продажа сразу нескольких лидеров минувшим летом. И если первое время после этого "Динамо" еще могло побеждать на классе, то сейчас вариативности у загребцев уже меньше, и соперники выискивают слабые места команды.

В пятом туре, 30 ноября, "Астана" на своем поле сыграет с "Динамо". Если все будет так, как мы предположили выше, то столичные будут сверхмотивированы желанием отомстить "Динамо" за все прошлое. А у гостей былой уверенности в себе уже не будет, ведь изначально болельщики команды вообще твердили, что их клуб должен набирать 18 очков и 18 возможных в группе.

И если "Астане" на этом кураже удастся остановить и кризисный "Динамо", то тогда у команды Бабаяна будут практически идеальные шансы на выход в плей-офф Лиги конференций. Тем более в последнем туре казахстанцы сыграют с "Викторией" в гостях, которая на тот момент задачу по выходу в плей-офф уже, наверное, решит.

Пока говорить об этом с уверенностью рано, ведь для начала команде нужно победить "Балкани" и дождаться результата матча между "Викторией" и "Динамо". Но этот сценарий был бы максимально идеален для столичных, и в этом немалая заслуга благоприятного календаря для казахстанского клуба.

Напомним, что матч между "Астаной" и "Балкани" пройдет в четверг, 9 ноября, на "Астана Арене". Игра начнется в 21:30 по местному времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал Qazsport.

Фото: ФК "Астана" (1,4), ФК "Балкани" (2), ФК "Динамо Загреб" (3)©