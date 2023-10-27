Сенсацией завершился матч соперников "Астаны" в Лиге конференций

Чешская "Виктория Пльзень" одержала победу над загребским "Динамо" в матче третьего тура групповой стадии Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.

Встреча группы C, где также представлена "Астана" прошла в столице Хорватии. Гости одержали неожиданную победу со счетом 1:0. Единственный гол на 69-й минуте с пенальти забил Томаш Хоры.

Таким образом, в группе C единоличным лидером является "Виктория Пльзень", набравшая девять из девяти очков. У "Динамо", "Астаны" и "Балкани" по три балла.

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