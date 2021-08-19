Осторожность против надежности, или наоборот. Прогноз Vesti.kz на матч Лиги конференций "Шахтер" - "Маккаби"

Сегодня, 19 августа, в Нур-Султане пройдет первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций между карагандинским "Шахтером" и тель-авивским "Маккаби" (Израиль). Корреспондент Vesti.kz дал свой прогноз на эту встречу.

Первую игру раунда плей-офф квалификации, в отличие от предыдущих стадий, "горняки" проведут дома. В стартовых двух раундах команде Магомеда Адиева в соперники достались бухарестский "Стяуа" (Румыния) и "Колос" из Ковалевки (Украина). В обоих случаях все решалось в серии послематчевых пенальти, где свое мастерство продемонстрировал страж ворот карагандинцев Игорь Шацкий.

У "Маккаби" позади тоже два противостояния. Команда Патрика Ван Лиувена, ранее работавшего в "Кайрате" в должности спортивного директора, прошла черногорскую "Сутьеску" (3:1) и словацкий "Спартак" из Трнавы (1:0).

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У "Маккаби" более богатый еврокубковый опыт, лучше идут дела во внутреннем первенстве, да и состав дороже более чем в два раза. Но "Шахтер" уже прошел обе команды, чьи составы громче именами и ценником. Состав того же "Стяуа" оценивается в 31,03 миллиона евро, это почти в два раза превышает общую трансферную стоимость "Маккаби" и в четыре - "Шахтера". Поэтому голыми цифрами и еврокубковым опытом команду Адиева не испугаешь.

Карагандинцы должны в первом матче приложить максимальные усилия, чтобы отправиться в Израиль в выигрышном положении. На пресс-конференции перед игрой Ван Лиувен уже отмечал искусственный газон на "Астана Арене", и это неспроста. "Шахтеру" необходимо с первых же минут оказать давление на гостей, которые в тот момент будут адаптироваться к игровым условиям.

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Более того, "Шахтер" отлично знает этот стадион и знает, каково играть на синтетическом поле. Из-за проблем с домашней ареной команда начинала этот сезон в Нур-Султане, что уже давно вошло в привычку. Но парадокс в том, что "Шахтер" за весь период проведения домашних игр на "Астана Арене" проиграл пять матчей и лишь раз сыграл вничью.

После этого "горняки" проиграли на выезде "Астане" (3:4) и победили в гостях столичную команду из второй лиги "СДЮСШОР №8" в Olimpbet-Кубке Казахстана (4:0). Последним матчем в столице болельщики остались довольны - нулевая ничья с "Колосом", но уверенное выступление вратаря в серии послематчевых пенальти - 3:1.

Суммарно в этом сезоне "Шахтер" провел на "Астана Арене" девять матчей - одна победа, две ничьи и шесть поражений. Не лучшая статистика, о которой, при желании, можно было вообще забыть. Но и это сделать нелегко. Однако "Маккаби" настраивается максимально, ожидая видеть лучшую версию соперника на этой арене.

Многое будет зависеть от тренерских решений перед матчем, а именно - выбор стартового состава и отдельные акценты на тактические приемы. Еще непонятна ситуация с игроками, участие которых в матче было под вопросом еще за день до игры. Среди них Михаил Габышев и Эдин Рустемович.

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Вполне можно сыграть смело с первых минут, чтобы застать соперника врасплох, но картина может быть и противоположная. Существует вероятность того, что "Шахтер" будет осторожничать, а "Маккаби" откажется от рисков, сделав все, чтобы не проиграть на выезде, плюс на неудобном для себя газоне.

В последнем еврокубковом матче атака "Шахтера" была на низком уровне. Невооруженным глазом было видно, что карагандинцам не хватало остроты и желания действовать нестандартно при выходе из обороны в атаку. Оба матча с "Колосом" оказались безголевыми, и это не похоже на совпадение.

Интересно, что и "Маккаби" обе выездные игры в еврокубках завершил со счетом 0:0. Это случилось и в Черногории, и в Словакии. Также нужно отметить, что чемпионат Израиля еще не стартовал, а в этом сезоне, за последние четыре недели, команда из Тель-Авива сыграла лишь четыре еврокубковых матча, а также проиграла в Суперкубке страны "Маккаби" из Хайфы - 0:2. Коллектив Ван Лиувена продолжает вкатываться в сезон, и для них это первый поистине дальний выезд в текущей кампании.

С учетом всего того, о чем говорят статистика и последние игры команд, есть вероятность в очередной раз увидеть на табло нули. Это не самый оптимистичный прогноз на матч "Шахтера" в финале квалификации, но и не самый плохой. Есть большое предчувствие, что основная борьба и настоящая битва будут ждать зрителей уже в Израиле через неделю.

Прогноз Vesti.kz на предстоящий матч - ничья 0:0.

Напомним, что победитель этого противостояния попадет в групповой этап Лиги конференций. Также сегодня свою игру на этой же стадии турнира в гостях проведет "Кайрат", который встретится с "Фолой" из Люксембурга.

Начало матча между "Шахтером" и "Маккаби" запланировано на 19:00, а игра "Фолы" и "Кайрата" - на 23:30 по времени Нур-Султана. Прямую трансляцию обоих матчей можно будет посмотреть на телеканале Qazsport по этой ссылке.

Фото: ФК "Шахтер"©️

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