 ZJ8Zh660ylIrGE50TKharDgemxcjXSUw3EwmcxH4
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Сколько заработали спортсмены на Олимпиаде-2020 Медальный зачет ОИ-2020
Олимпиада-2020 Евро-2020 Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Другие Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.
Автор:

Осторожность против надежности, или наоборот. Прогноз Vesti.kz на матч Лиги конференций "Шахтер" - "Маккаби"

Осторожность против надежности, или наоборот. Прогноз Vesti.kz на матч Лиги конференций "Шахтер" - "Маккаби"
Фото: ФК "Шахтер"©
Новости спорта Футбол Лига конференций

Сегодня, 19 августа, в Нур-Султане пройдет первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций между карагандинским "Шахтером" и тель-авивским "Маккаби" (Израиль). Корреспондент Vesti.kz дал свой прогноз на эту встречу.

Первую игру раунда плей-офф квалификации, в отличие от предыдущих стадий, "горняки" проведут дома. В стартовых двух раундах команде Магомеда Адиева в соперники достались бухарестский "Стяуа" (Румыния) и "Колос" из Ковалевки (Украина). В обоих случаях все решалось в серии послематчевых пенальти, где свое мастерство продемонстрировал страж ворот карагандинцев Игорь Шацкий.

У "Маккаби" позади тоже два противостояния. Команда Патрика Ван Лиувена, ранее работавшего в "Кайрате" в должности спортивного директора, прошла черногорскую "Сутьеску" (3:1) и словацкий "Спартак" из Трнавы (1:0).

Рекорд по титулам и тренер из "Кайрата". Что известно о сопернике "Шахтера" за выход в группу Лиги конференций?

У "Маккаби" более богатый еврокубковый опыт, лучше идут дела во внутреннем первенстве, да и состав дороже более чем в два раза. Но "Шахтер" уже прошел обе команды, чьи составы громче именами и ценником. Состав того же "Стяуа" оценивается в 31,03 миллиона евро, это почти в два раза превышает общую трансферную стоимость "Маккаби" и в четыре - "Шахтера". Поэтому голыми цифрами и еврокубковым опытом команду Адиева не испугаешь. 

Карагандинцы должны в первом матче приложить максимальные усилия, чтобы отправиться в Израиль в выигрышном положении. На пресс-конференции перед игрой Ван Лиувен уже отмечал искусственный газон на "Астана Арене", и это неспроста. "Шахтеру" необходимо с первых же минут оказать давление на гостей, которые в тот момент будут адаптироваться к игровым условиям.

"Нынешний "Шахтер" не уступает команде 2013 года". Тренер "Маккаби" - об уровне "горняков" перед матчем Лиги конференций

Более того, "Шахтер" отлично знает этот стадион и знает, каково играть на синтетическом поле. Из-за проблем с домашней ареной команда начинала этот сезон в Нур-Султане, что уже давно вошло в привычку. Но парадокс в том, что "Шахтер" за весь период проведения домашних игр на "Астана Арене" проиграл пять матчей и лишь раз сыграл вничью.

После этого "горняки" проиграли на выезде "Астане" (3:4) и победили в гостях столичную команду из второй лиги "СДЮСШОР №8" в Olimpbet-Кубке Казахстана (4:0). Последним матчем в столице болельщики остались довольны - нулевая ничья с "Колосом", но уверенное выступление вратаря в серии послематчевых пенальти - 3:1.

Суммарно в этом сезоне "Шахтер" провел на "Астана Арене" девять матчей - одна победа, две ничьи и шесть поражений. Не лучшая статистика, о которой, при желании, можно было вообще забыть. Но и это сделать нелегко. Однако "Маккаби" настраивается максимально, ожидая видеть лучшую версию соперника на этой арене. 

Многое будет зависеть от тренерских решений перед матчем, а именно - выбор стартового состава и отдельные акценты на тактические приемы. Еще непонятна ситуация с игроками, участие которых в матче было под вопросом еще за день до игры. Среди них Михаил Габышев и Эдин Рустемович.

"Постараемся показать свое лицо". Главный тренер "Шахтера" - о матче с "Маккаби" в Лиге конференций

Вполне можно сыграть смело с первых минут, чтобы застать соперника врасплох, но картина может быть и противоположная. Существует вероятность того, что "Шахтер" будет осторожничать, а "Маккаби" откажется от рисков, сделав все, чтобы не проиграть на выезде, плюс на неудобном для себя газоне.

В последнем еврокубковом матче атака "Шахтера" была на низком уровне. Невооруженным глазом было видно, что карагандинцам не хватало остроты и желания действовать нестандартно при выходе из обороны в атаку. Оба матча с "Колосом" оказались безголевыми, и это не похоже на совпадение.

Интересно, что и "Маккаби" обе выездные игры в еврокубках завершил со счетом 0:0. Это случилось и в Черногории, и в Словакии. Также нужно отметить, что чемпионат Израиля еще не стартовал, а в этом сезоне, за последние четыре недели, команда из Тель-Авива сыграла лишь четыре еврокубковых матча, а также проиграла в Суперкубке страны "Маккаби" из Хайфы - 0:2. Коллектив Ван Лиувена продолжает вкатываться в сезон, и для них это первый поистине дальний выезд в текущей кампании.

С учетом всего того, о чем говорят статистика и последние игры команд, есть вероятность в очередной раз увидеть на табло нули. Это не самый оптимистичный прогноз на матч "Шахтера" в финале квалификации, но и не самый плохой. Есть большое предчувствие, что основная борьба и настоящая битва будут ждать зрителей уже в Израиле через неделю.

Прогноз Vesti.kz на предстоящий матч - ничья 0:0.

Напомним, что победитель этого противостояния попадет в групповой этап Лиги конференций. Также сегодня свою игру на этой же стадии турнира в гостях проведет "Кайрат", который встретится с "Фолой" из Люксембурга.

Начало матча между "Шахтером" и "Маккаби" запланировано на 19:00, а игра "Фолы" и "Кайрата" - на 23:30 по времени Нур-Султана. Прямую трансляцию обоих матчей можно будет посмотреть на телеканале Qazsport по этой ссылке.

Фото: ФК "Шахтер"©️

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Футбол Лига конференций Шахтер ФК Израиль Кайрат ФК Астана ФК Кубок РК по футболу

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 13:00
Футбол
Осторожность против надежности, или наоборот. Прогноз Vesti.kz на матч Лиги конференций "Шахтер" - "Маккаби" Осторожность против надежности, или наоборот. Прогноз Vesti.kz на матч Лиги конференций "Шахтер" - "Маккаби"
Сегодня , 12:33
Футбол
"В футбол играют не деньги, а люди". Казахстанский специалист не считает "Кайрат" фаворитом матча Лиги конференций "В футбол играют не деньги, а люди". Казахстанский специалист не считает "Кайрат" фаворитом матча Лиги конференций
Сегодня , 12:07
Футбол
"У них Шацкий как полкоманды". Экс-игрок клубов КПЛ оценил шансы "Шахтера" на успех в Лиге конференций "У них Шацкий как полкоманды". Экс-игрок клубов КПЛ оценил шансы "Шахтера" на успех в Лиге конференций
Сегодня , 10:56
Футбол
Назван победитель матча "Шахтер" - "Маккаби" в Лиге конференций Назван победитель матча "Шахтер" - "Маккаби" в Лиге конференций
Сегодня , 08:50
Футбол
Прямая трансляция матчей "Кайрата" и "Шахтера" за выход в группу Лиги конференций Прямая трансляция матчей "Кайрата" и "Шахтера" за выход в группу Лиги конференций
Вчера , 20:58
Футбол
Поменял схему и отобрал очки у "Шальке". Как Шпилевский работает в Германии после ухода из "Кайрата" Поменял схему и отобрал очки у "Шальке". Как Шпилевский работает в Германии после ухода из "Кайрата"
Вчера , 20:12
Футбол
"Пора кончать этот бардак". Кожагапанов - о провале "Астаны" в еврокубках, долгах, зарплатах и бюджете "Пора кончать этот бардак". Кожагапанов - о провале "Астаны" в еврокубках, долгах, зарплатах и бюджете
Вчера , 19:00
Футбол
"Нынешний "Шахтер" не уступает команде 2013 года". Тренер "Маккаби" - об уровне "горняков" перед матчем Лиги конференций "Нынешний "Шахтер" не уступает команде 2013 года". Тренер "Маккаби" - об уровне "горняков" перед матчем Лиги конференций
Вчера , 18:27
Футбол
"Это огромный плюс". Новичок сборной Казахстана - о своем вызове и матче "Шахтера" в Лиге конференций "Это огромный плюс". Новичок сборной Казахстана - о своем вызове и матче "Шахтера" в Лиге конференций
Вчера , 18:10
Футбол
"Постараемся показать свое лицо". Главный тренер "Шахтера" - о матче с "Маккаби" в Лиге конференций "Постараемся показать свое лицо". Главный тренер "Шахтера" - о матче с "Маккаби" в Лиге конференций
Вчера , 17:04
Футбол
"Кайрат" лишился трех футболистов на первый матч за выход в группу Лиги конференций "Кайрат" лишился трех футболистов на первый матч за выход в группу Лиги конференций
Вчера , 07:29
Футбол
"Кайрат" отправился на матч плей-офф Лиги конференций в Люксембург "Кайрат" отправился на матч плей-офф Лиги конференций в Люксембург
17 августа, 22:21
Футбол
В 10 раз дешевле и исторический момент в еврокубках. Чем интересен соперник "Кайрата" в Лиге конференций В 10 раз дешевле и исторический момент в еврокубках. Чем интересен соперник "Кайрата" в Лиге конференций
17 августа, 16:59
Футбол
"Маккаби" вылетел в Казахстан. В команде обозначили задачу на первую игру с "Шахтером" "Маккаби" вылетел в Казахстан. В команде обозначили задачу на первую игру с "Шахтером"
17 августа, 12:22
Футбол
Травма, болезнь и потерянная форма. Чем для "Кайрата" обернулось летнее усиление Травма, болезнь и потерянная форма. Чем для "Кайрата" обернулось летнее усиление
16 августа, 21:49
Футбол
Кадровые проблемы и неопытный тренер. С какими трудностями столкнется "Кайрат" в матче Лиги конференций Кадровые проблемы и неопытный тренер. С какими трудностями столкнется "Кайрат" в матче Лиги конференций
16 августа, 19:59
Футбол
Рекорд по титулам и тренер из "Кайрата". Что известно о сопернике "Шахтера" за выход в группу Лиги конференций? Рекорд по титулам и тренер из "Кайрата". Что известно о сопернике "Шахтера" за выход в группу Лиги конференций?
16 августа, 17:37
Футбол
Сенсация в Казахстане, игрок в Бундеслиге и голы грандам. Почему нельзя недооценивать соперников из Люксембурга Сенсация в Казахстане, игрок в Бундеслиге и голы грандам. Почему нельзя недооценивать соперников из Люксембурга
15 августа, 15:39
Футбол
"Кайрат" определился с заявкой на Лигу конференций "Кайрат" определился с заявкой на Лигу конференций
15 августа, 15:09
Футбол
Соперник "Шахтера" по Лиге конференций нашел усиление в АПЛ Соперник "Шахтера" по Лиге конференций нашел усиление в АПЛ
14 августа, 12:23
Футбол
Голкипер "Маккаби" заявил о желании скорее сыграть против "Шахтера" в Лиге конференций Голкипер "Маккаби" заявил о желании скорее сыграть против "Шахтера" в Лиге конференций
14 августа, 11:02
Футбол
"Знаю, чего ожидать". Главный тренер "Маккаби" - о матче Лиги конференций против "Шахтера" "Знаю, чего ожидать". Главный тренер "Маккаби" - о матче Лиги конференций против "Шахтера"
13 августа, 22:59
Футбол
"Черный день казахстанского футбола". Специалист оценил провал клубов КПЛ в еврокубках "Черный день казахстанского футбола". Специалист оценил провал клубов КПЛ в еврокубках
13 августа, 20:01
Футбол
Финский эксперт назвал причину сенсационного вылета "Астаны" из квалификации Лиги конференций Финский эксперт назвал причину сенсационного вылета "Астаны" из квалификации Лиги конференций
13 августа, 17:45
Футбол
"Такой слабой команды я еще не видел". Экс-игрок "Кайрата" из Армении оценил ответный матч Лиги Европы "Такой слабой команды я еще не видел". Экс-игрок "Кайрата" из Армении оценил ответный матч Лиги Европы
13 августа, 15:25
Футбол
Была ли желтая карточка, или за что удалили Абикена в ответном матче Лиги Европы? Была ли желтая карточка, или за что удалили Абикена в ответном матче Лиги Европы?
13 августа, 14:37
Футбол
Невероятный результат, или как игроку "Астаны" покорилось историческое достижение в еврокубках Невероятный результат, или как игроку "Астаны" покорилось историческое достижение в еврокубках
13 августа, 13:07
Футбол
"Это самая главная проблема клуба". Раскрыты причины поражения "Кайрата" в Лиге Европы "Это самая главная проблема клуба". Раскрыты причины поражения "Кайрата" в Лиге Европы
13 августа, 12:23
Футбол
"Когда начнут продавать запись матча в клубном магазине?", или о чем говорят в Финляндии после победы над "Астаной" "Когда начнут продавать запись матча в клубном магазине?", или о чем говорят в Финляндии после победы над "Астаной"
13 августа, 11:20
Футбол
"С треском вылетела". В России отреагировали на поражение "Астаны" в Лиге конференций "С треском вылетела". В России отреагировали на поражение "Астаны" в Лиге конференций
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus