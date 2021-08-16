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Рекорд по титулам и тренер из "Кайрата". Что известно о сопернике "Шахтера" за выход в группу Лиги конференций?

Рекорд по титулам и тренер из "Кайрата". Что известно о сопернике "Шахтера" за выход в группу Лиги конференций?
Фото: ФК "Шахтер"©
Новости спорта Футбол Лига конференций

Уже в этот четверг, 19 августа, карагандинский "Шахтер" проведет первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций против соперника из Израиля - тель-авивского "Маккаби". Корреспондент Vesti.kz рассказывает подробнее о команде, которую называют "желтыми дьяволами".

"Маккаби" из Тель-Авива - старейший и самый титулованный клуб Израиля, который был образован в 1906 году. За всю историю существования "желтым" удалось 23 раза стать чемпионами страны, а еще 22 раза - обладателями национального кубка. Это единственная команда Израиля, которая никогда не играла в низшем дивизионе.

Громких достижений в еврокубках в истории "Маккаби" нет, но клуб дважды играл в групповом этапе Лиги чемпионов. В сезоне-2004/05 игроки тогдашней команды набрали четыре очка в квартете с "Баварией", "Ювентусом" и "Аяксом". Кампания-2015/16 получилась менее удачной - ни одного очка в группе с "Челси", "Порту" и киевским "Динамо".

В сезоне-2017/18 "Маккаби" пробился в групповой этап еврокубков, а случилось это в Лиге Европы. Тогда команда набрала всего три очка и заняла последнее место в группе с "Вильярреалом", "Астаной" и пражской "Славией". Клуб из столицы Казахстана тогда дважды обыграл "Маккаби" - 4:0 дома, а также 1:0 в гостях.

В сезоне-2018/19 тель-авивцы дошли до раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, где уступили норвежскому "Сарпсборгу 08" - 3:4 (1:3, 2:1). Спустя год в третьем раунде квалификации израильтян остановила литовская "Судува" - 2:4 (1:2, 1:2).

Но в прошлом сезоне "Маккаби" удалось вновь выйти в группу Лиги Европы. Сначала коллектив начинал отбор в Лиге чемпионов, где добрался до стадии плей-офф. Но в финальной игре квалификации "желтые дьяволы" разгромно проиграли "Ред Буллу" из Зальцбурга - 2:5 (1:2, 1:3).

Зато хорошо себя проявила команда в групповом этапе, где "Маккаби" вышел из квартета со второго места с 11 очками, уступив лишь "Вильярреалу" (16). Удалось опередить турецкий "Сивасспор" (6) и азербайджанский "Карабах" (1). В 1/16 финала "Маккаби" в двух матчах проиграл донецкому "Шахтеру" - 0:3 (0:2, 0:1).

За год до встречи с "Астаной" в групповом этапе "Маккаби" также сыграл с "Кайратом" в квалификации Лиги Европы. Тогда во втором отборочном раунде команда из Тель-Авива прошла алматинцев - 3:2 (1:1, 2:1). В концовке первой игры красную карточку получил капитан "Кайрата" Бауыржан Исламхан.

В прошлом сезоне чемпионата Израиля "Маккаби" занял второе место с 75 очками, на четыре пункта отстав от "Маккаби" из Хайфы, который прошел "Кайрат" в квалификации Лиги чемпионов-2021/22. Свой турнирный путь в еврокубках "желтые" начали со второго раунда отбора Лиги конференций.

В нем команда разобралась с черногорской "Сутьеской" - 3:1 (0:0, 3:1), а в третьем раунде не повезло словацкому "Спартаку" из Трнавы - 1:0 (0:0, 1:0). Таким получился путь "Маккаби" в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций.

По стоимости составов "Маккаби" более чем в два раза превосходит "Шахтер" - 16,6 против 7,05 миллиона евро. Самым дорогостоящим игроком команды до недавних времен являлся 24-летний полузащитник Дан Глейзер, выступающий за национальную сборную Израиля. Его ценник равен 1,4 миллиона евро (Transfermarkt). Теперь же его стоимость перебил хорватский новичок "Маккаби" - нападающий Стипе Перица (1,5 миллиона).

Перица в 18-летнем возрасте стал игроком "Челси", которому принадлежал на протяжении трех лет. Все это время Стипе отправлялся в различные аренды. В 2016 году его выкупил итальянский "Удинезе", но и там форвард продолжил ездить по арендам. Последним клубом 26-летнего игрока был английский "Уотфорд".

В составе "Маккаби" всего восемь легионеров. Они представляют Испанию (двое), Хорватию, Танзанию, Панаму, Португалию, Кот-д'Ивуар и Сербию. Капитаном является самый возрастной игрок коллектива - 34-летний центральный защитник Шеран Эйни. Именно его гол принес тель-авивцам победу в противостоянии со "Спартаком" из Трнавы в третьем раунде квалификации.

Главный тренер "Маккаби" - 52-летний нидерландский специалист Патрик ван Лиувен, с 2013 по 2016 год работавший в "Кайрате" спортивным директором. Он отлично знает казахстанский футбол, поэтому предстоящее противостояние будет вдвойне интересным для него. В 2020 году и в первой половине 2021-го ван Лиувен был исполняющим обязанности главного тренера, но с нового сезона руководство клуба решило доверить полноценный пост на тренерском мостике ему.

Отметим, что в свое время за "желтых" играли нынешний тренер молодежки "Актобе" Алексей Косолапов, а также рулевой "Астаны" Андрей Тихонов

Свои домашние матчи "Маккаби" проводит на стадионе "Блумфилд" в Тель-Авиве, вмещающем 29 400 зрителей. На этой же арене выступают еще две израильские команды - "Хапоэль" и "Бней-Иегуда".

Напомним, что первый матч между "Шахтером" и "Маккаби" пройдет 19 августа на стадионе "Астана Арена" в Нур-Султане. Ответная встреча состоится 26 августа в Тель-Авиве.

Помимо "Шахтера", в еврокубках остался "Кайрат", которому предстоит встреча в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций с "Фолой" из Люксембурга.

"Знаю, чего ожидать". Главный тренер "Маккаби" - о матче Лиги конференций против "Шахтера"

Фото: Flickr.com, ФК "Маккаби", RemoNews, Vbet News, ФК "Кайрат", Sportpalace©️

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