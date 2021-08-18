"Нынешний "Шахтер" не уступает команде 2013 года". Тренер "Маккаби" - об уровне "горняков" перед матчем Лиги конференций

Главный тренер тель-авивского "Маккаби" (Израиль) Патрик Ван Лиувен посетил пресс-конференцию перед гостевым матчем раунда плей-офф квалификации Лиги конференций с карагандинским "Шахтером". На ней нидерландский специалист ответил на вопросы журналистов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

- Готова ли команда к игре на искусственном газоне?

- На самом деле мы готовимся не только к газону, но и к сопернику, который на своем квалификационном пути показал свое упорство. Для нас в Израиле играть на искусственном поле противоестественно. Но мы должны быть готовы.

- Насколько изменился "Шахтер" по сравнению с тем моментом, когда Вы работали в "Кайрате"?

- Я помню время "Шахтера" с Кумыковым на тренерском мостике. Команда тогда играла в пять защитников и была отлично готова физически. Их хватало более чем на 90 минут. Нынешняя команда ничем той не уступает. Мы будем биться, несмотря на то, что здесь синтетическое поле.

- Как оцените уровень своей команды после сложной игры со "Спартаком" из Трнавы в прошлом раунде?

- На самом деле домашние и выездные игры были разными, все они проходят сложно. Порой игра идет не так, как мы планируем.

- В составе есть какие-то потери? И намерены ли вы удерживать счет или будете играть на победу?

- Мы привезли тех игроков, кого мы выбрали. Конечно, мы настраиваемся на хороший результат в гостях, но при этом мы не должны расслабляться в ответной встрече, даже если добьемся положительного счета здесь.

- Готовитесь ли вы к возможной серии пенальти?

- Мы всегда готовы к серии пенальти. Мы знаем, что Шацкий провел хорошие матчи в прошлых раундах.

- Новичок Стипе Перица будет готов сыграть в ответной встрече?

- Да, мы подписали нового игрока. Когда он будет готов, тогда и сыграет.

На несколько вопросов также ответил и капитан гостей Шеран Эйни.

- Вы забили победный гол в прошлом раунде квалификации. Как это повлияло на Вашу мотивацию?

- Конечно, забивать победные голы очень приятно. Для меня такой опыт очень положителен, я постараюсь в дальнейшем помогать своей команде.

- Что думаете об отмене правила выездного гола?

- Я об этом сильно не задумываюсь. Самое главное - достигать результата.

- Как повлияет на ход противостояния наличие болельщиков в Израиле и отсутствие в Казахстане?

- Конечно, всем всегда хочется, чтобы была поддержка своих болельщиков. Надеюсь, что, несмотря на ухудшившуюся ситуацию с коронавирусом в Израиле, у нас будет поддержка в домашней игре.

- Будет ли проблемой трехчасовая разница часовых поясов?

- Это только три часа разницы, поэтому часовые пояса не станут проблемой для нас.

Ранее Ван Лиувен на протяжении нескольких лет работал спортивным директором "Кайрата".

Напомним, что первый матч между "Шахтером" и "Маккаби" пройдет 19 августа. Начало - в 19:00 по времени Нур-Султана. Игра пройдет на столичном стадионе "Астана Арена".

Еврокубковый путь "Маккаби" начал так же, как и "Шахтер", - со второго отборочного раунда Лиги конференций. По пути к раунду плей-офф израильский клуб огорчил черногорскую "Сутьеску" (3:1) и словацкий "Спартак" из Трнавы (1:0).

Ранее ожиданиями от противостояния поделился и наставник хозяев Магомед Адиев.

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