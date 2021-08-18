"Постараемся показать свое лицо". Главный тренер "Шахтера" - о матче с "Маккаби" в Лиге конференций

Главный тренер "Шахтера" Магомед Адиев прокомментировал предстоящий домашний матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций с израильским "Маккаби" из Тель-Авива, сообщает корреспондент Vesti.kz. На пресс-конференции за день до матча наставник отметил, что микроклимат в команде на очень хорошем уровне.

- Мы очень рады, что дошли до этой стадии. Вся наша работа сводилась к тому, чтобы дойти до этого раунда. Для нас это определенное движение вперед. Что касается игры, то ожидаем сложной игры, соперник непростой. Как я ребятам сказал, опытная команда, с которой надо играть концентрированно на протяжении 90 минут как в завтрашней игре, так и в ответной. Будем стараться показать свое лицо, сыграть как можно достойнее.

- Есть ли травмированные и те, кто не примет участие в игре?

- К нашему сожалению, есть игроки, которые не сыграют. Из-за травмы Тошев не сможет принять участие, также и Чочиев. Есть небольшие проблемы с Рустемовичем, вчера он пропустил тренировку. Еще сутки у нас есть. Под вопросом и участие Габышева.

- Командный дух и единство на высшем уровне после прохода двух соперников в тяжелейших битвах?

- Я чувствую единение в раздевалке не с тех пор, как я пришел в команду. Тогда у нас была достаточно разрозненная раздевалка, но после определенных "хирургических мероприятий" все наладилось. Убрали некоторых людей, а кто-то пришел. Когда новички приходили, я опасался, не скрываю. Я футбольные качества их знал, но человеческие - нет. Мы очень сильно обращаем на личностные качества. Но было очень приятно, что все трансферы "зашли", и наша раздевалка от этого стала только лучше. Последние результаты, победы укрепили наш дух. Футбол - это футбол, тут есть и победы, и поражения. Но у меня есть уверенность, что до конца сезона наши сердца будут биться в одном ритме.

- Какие отличия есть у "Маккаби" от предыдущих соперников?

- Отличия есть. У соперников есть набор креативных футболистов. У первого соперника, "Стяуа", не было командного взаимодействия. "Колос", наоборот, отличался командной игрой. Нет больших ярких исполнителей, но очень вязкая команда, играющая от обороны. У них свой почерк. У "Маккаби" бросилось в глаза то, что от них веет определенным опытом. В некоторых ситуациях видно, что у них есть уверенность в действиях. К опыту я бы добавил ряд исполнителей, который у них есть. У команды есть определенные изъяны, на которые мы завтра постараемся надавить. Как это получится - увидим.

- Вы постараетесь сделать результат в первом же матче или будете играть от обороны?

- Мы всегда стараемся играть в атакующий футбол, не забывая об обороне. То же самое, наоборот, если играем от обороны, то не забываем о нападении. Я не думаю, что завтра все будет предрешено. Ответный матч пройдет в Израиле и там будет поставлена точка.

- Таттыбаев готов сыграть 90 минут или же он будет полезнее в роли "джокера"?

- Айдос сидит рядом со мной, это уже о многом говорит. Он является, несомненно, одним из наших лидеров. Он - уроженец Караганды, для меня это не последнее слово. Организовывая костяк команды, я всегда отталкиваюсь от местных ребят. Айдос соответствует тому видению игры, которую я хочу поставить, и так было с первого дня. Он может и выходить на замену, также он эффективен и с первых минут. Это зависит от тактических построений. Что касается завтрашнего дня, то у меня состав на игру практически определен. Но я хотел бы назвать свой состав за два часа до начала игры.

Первый матч между "Шахтером" и "Маккаби" пройдет завтра, 19 августа, в 19:00 по времени столицы. Игра пройдет на стадионе "Астана Арена" в Нур-Султане. Ответная встреча состоится 26 августа в Израиле.

Напомним, что карагандинцы начали еврокубковый путь со второго раунда квалификации Лиги конференций. Тогда "горняки" оказались удачливее румынского "Стяуа" - 2:2 (5:3 пен). На стадии третьего раунда "Шахтер" прошел украинский "Колос" - 0:0 (3:1 по пенальти).

Также завтра в раунде плей-офф Лиги конференций алматинский "Кайрат" на выезде сыграет с "Фолой" из Люксембурга.

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