Назван сильнейший клуб Казахстана в Лиге конференций

Ветеран казахстанского футбола и известный функционер Болат Есмагамбетов прокомментировал корреспонденту Vesti.kz результаты "Тобола", "Ордабасы" и "Актобе" в Лиге конференций. Также он оценил их шансы на попадание в групповой раунд.

"Шансы на групповую стадию есть у "Тобола". В гостях у "Базеля" команда играла очень смело. Конечно, удача была на стороне казахстанского клуба, но ребята смогли реализовать ее. В целом понравилась игра костанайцев. Они не боялись соперника. Самое интересное, что в чемпионате и в еврокубках - это две разные команды. Есть ощущение, что "Тобол" делает ставку на еврокубки в этом сезоне. Очень хорошая команда.

"Актобе" уверенно победил на классе. Было заметно, что уровень исполнителей и в целом команды, гораздо выше нежели у грузин. Посмотрим, как дальше сложится жребий. Однако, у "Актобе" есть некоторые шансы для попадания в группу.

Слабее всех выглядит "Ордабасы". Во-первых, с "Легией" упустили комфортное преимущество. Во-вторых, даже по ходу игры в Шымкенте у гостей было немало шансов. По судейству вряд ли нас убивали. Тут скорее всего произошли судейские ошибки. Так называемый человеческий фактор. Ведь по сути моменты были непростые в динамике. Я думаю, что в Польше будет очень сложно. Если "Ордабасы" сможет проявить характер, то можно будет говорить о перспективах.

В целом, в еврокубки попасть сейчас гораздо сложнее. Дальше будут соперники еще серьезнее из десятки сильнейших чемпионатов. Тут сложно предугадать перспективы. Именно поэтому, попадание даже одного клуба в групповой этап любого из турниров станет большим успехом", - отметил Есмагамбетов.

Напомним, что в Лиге конференций "Тобол" сенсационно победил на выезде "Базель" (Швейцария), "Актобе" разбил "Торпедо" (Грузия), а "Ордабасы" сыграл вничью с "Легией" (Польша). Ответные матчи пройдут через неделю.