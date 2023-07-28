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Реклама Новости спорта Футбол Лига конференций Сегодня 07:52 Комментарии Видео разгромной победы "Актобе" в матче Лиги конференций ©ФК "Актобе" ФК "Актобе" выиграл в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций, сообщает корреспондент Vesti.kz. Подопечные Андрея Карповича встречались в Кутаиси (Грузия) с местным "Торпедо" и одержали победу со счетом 4:1. На 34 минуте Алибек Касым вывел свою команду вперед, забив пенальти. А на 43-й голом в ворота хозяев отметился Милош Раичкович. На 73 минуте отличился Максим Самородов, который попал в состав из-за внезапной травмы Армана Кенесова. Хозяева отыграли один мяч на последней минуте второго тайма. Отличился Георгий Арабидзе. Но уже в добавленное время казахстанский клуб забил четвертый гол. Взятие ворот оформил Андрия Филипович. Ответный матч "Актобе" - "Торпедо" состоится в Казахстане 3 августа. Поделиться в соц. сетях:













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