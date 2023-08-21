Назван реальный уровень казахстанских клубов в еврокубках

Новости спорта Футбол Лига конференций
Вчера 16:58
©ФК "Актобе"

Ветеран казахстанского футбола и известный функционер Болат Есмагамбетов прокомментировал корреспонденту Vesti.kz результаты "Тобола" и "Актобе" в Лиге конференций. В ходе беседы он назвал главную проблему команд из Казахстана.

Отметим, что "Тобол" лишь в серии пенальти (1:0, 0:1, по пен. 6:5) прошел в третьем отборочном раунде ирландский "Дерри Сити". В свою очередь  "Актобе" неожиданно уступил румынскому "Сепи" после выездной ничьей (1:1, 0:1) и вылетел из розыгрыша. 

"У всех казахстанских клубов есть определенные проблемы. Это проявляется только в еврокубковых матчах. Практически в каждой из команд есть сложности с финансированием, общей атмосферой, которые сказываются в раздевалке. Я думаю, что и "Актобе", и "Тобол" должны были побеждать своих соперников. У "Актобе" вообще странная ситуация. Как можно на выезде сыграть очень хорошо и дома развалиться? Я думаю, что даже румыны были удивлены такой пассивностью. В целом актюбинцы проиграли по делу.

C "Тоболом" можно отметить неровную игру команды. Первая победа над "Базелем" была достигнута благодаря изрядной доли везения. С ирландцами также повезло, там вратарь хорошо отыграл. Сейчас объективно уровень наших команд - это побеждать грузин и ирландцев. С теми, кто посильнее, уже шансов гораздо меньше", - отметил Есмагамбетов.

В следующем раунде Лиги конференций "Тобол" сыграет против "Виктории Плызень" из Чехии. Матчи пройдут 24 и 31 августа.

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Метки:
Тобол ФК Казахстан Актобе ФК Лига конференций

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