Стали известны лучший и худший игроки "Кайрата" в матче четвёртого тура общего этапа Лиги конференций против шведского "Мьельбю", передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Алматы и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля. Решающий гол на 14-й минуте забил казахстанский защитник Еркин Тапалов.

Однако самую высокую оценку от статистического портала Sofascore получил вратарь "жёлто-чёрных" Темирлан Анарбеков - 10. Он несколько раз выручил партнёров и внёс весомый вклад в первую победу своей команды в Лиге конференций. Тапалов же заработал 8,3 - это вторая по величине оценка среди игроков "Кайрата". Самый низкий рейтинг оказался у бразильского нападающего Эдмилсона - 6,2.

До матча с "Мьельбю" алматинцы дважды сыграли вничью на выезде - с латвийской "Ригой" (1:1) и итальянской "Аталантой" (1:1), но потерпели разгромное домашнее поражение от греческого "Панатинаикоса" (1:5).

Завершать общий этап Лиги конференций "Кайрат" будет в декабре: 10-го числа алматинцы примут румынский клуб "Университатя Крайова", а 17-го сыграют на выезде с нидерландским "Твенте".

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