"Кайрат" одержал первую победу в общем этапе Лиги конференций, передают Vesti.kz.

Это случилось в домашнем матче четвёртого тура против шведского "Мьельбю", который завершился со счётом 1:0. Гол казахстанского защитника Еркина Тапалова на 14-й минуте оказался единственным во встрече.

Ранее сообщалось, что этот матч станет последним для Тапалова в футболке алматинского клуба.

Несмотря на поражение, "Мьельбю" пока сохранил девятое место в общей таблице, имея в активе семь очков. "Кайрат", в свою очередь, набрал пять баллов и поднялся с 27-й строчки на 15-ю.

В предыдущих турах казахстанский клуб поделил очки на выезде с "Ригой" (1:1) и "Аталантой" (1:1), однако в домашней игре разгромно проиграл "Панатинаикосу" (1:5).

В оставшихся турах общего этапа Лиги конференций "Кайрат" встретится с румынской командой "Университатя Крайова" (10 декабря на своём поле) и нидерландским "Твенте" (17 декабря в гостях).

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