Назад в прошлое? Казахстанские клубы рискуют повторить антирекорд в еврокубках

Неудачные выступления казахстанских клубов в еврокубках не только испортили настроение любителям футбола, но и существенно подпортили статистику нашей лиги в таблице коэффициентов. В нынешнем сезоне КПЛ рискует вернуться к результатам прошлого десятилетия. Подробнее - в материале Vesti.kz.

В текущем сезоне еврокубков выступают четыре казахстанских коллектива. Чемпион страны "Тобол" сыграл вничью с венгерским "Ференцварошем" в квалификации Лиги чемпионов (в первом матче) и обыграл "Линкольн Ред Импс" из Гибралтара в Лиге конференций (первый матч). Это принесло 1,5 балла, являющиеся единственным приобретением команд из Казахстана. Ведь "Астана" была на выезде разгромлена польским "Ракувом", а "Кызыл-Жар" и "Кайрат" уступили в домашних матчах Лиги конференций хорватскому "Осиеку" и венгерской "Кишварде" соответственно.

Названа причина провального выступления казахстанских клубов в Лиге конференций

По формуле таблицы коэффициентов количество набранных очков делится на число команд от лиги. Таким образом, мы получаем 0,375 пункта. Даже если число останется без изменений, то все равно это не самый худший результат Казахстана. В сезоне-2003/04 единственная ничья "Иртыша" в игре с "Омонией" принесла 0,166 балла, что и является антирекордом нашей страны в таблице коэффициентов.

Тем не менее меньше одного очка за сезон клубы из Казахстана не набирали с сезона-2010/11, когда 3,5 балла, добытых "Актобе", пришлось делить на всех неудачников: "Шахтер", "Тобол" и "Актобе" (они проиграли все матчи).

Кто из казахстанских клубов может пробиться в следующую стадию ЛК? Оцениваем шансы

Что же теперь. Объективно есть большая вера в потенциал "Тобола", который выглядит фаворитом своей пары. В успех "Кайрата" и "Кызыл-Жара" на выезде надежда небольшая, но есть, а про шансы "Астаны" говорить сложно. Как минимум хотелось бы, чтобы наши команды постарались пополнить копилку в таблице коэффициентов.

Все дело в том, что сейчас КПЛ в рейтинге занимает 31-ю строчку, имея в своем активе 11 875 очков. По завершении этого сезона в таблице коэффициентов "сгорит" одна треть всех баллов (4 250 очков). Мы рискуем впервые за девять лет опустится ниже 35-й строчки, что позволит обойти нас чемпионатам Латвии, Финляндии и Молдовы.

Такими темпами весь задел, полученный "Астаной" и "Кайратом" в "золотую" пятилетку (2015-2020), будет нивелирован, а наша лига будет соседствовать с Фарерами и Люксембургом.

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