"Мы проиграли бой, но не войну". Кекер - о "Кайрате" в Лиге конференций, Алыкулове и трансферах

Главный тренер "Кайрата" Кирилл Кекер подвел итоги матча второго квалификационного раунда Лиги конференций против "Кишварды", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Алматинцы потерпели поражение с минимальным счетом 0:1, а специалист оценил шансы команды в ответной игре.

- Кирилл Сергеевич, как вы оцените прошедшую игру?

- Благодарю болельщиков, они создали прекрасную атмосферу. Мы проиграли бой, но не войну, будем готовиться к ответной игре. Считаю, что шансы остаются 50 на 50.

Мы хотели играть в тот футбол, который изначально планировали. Но заслуга "Кишварды", что у нас не все получилось.

- Почему не играл Кейлер и как оцените действия Кургина?

- Мы только вчера в полном составе смогли тренироваться. Кейлер приболел. Кургин дебютировал в основе, он сыграл в меру своих возможностей, он будет играть намного сильнее.

- Почему Алыкулов был заменен на 64-й минуте?

- А почему не должен был?

- Он выделялся на поле.

- Чем? Есть эффективные футболисты, а есть эффектные. Вы смотрите только на эффектность. Вы смотрите поверхностно.

- Трансферное окно скоро закрывается, вы ожидаете новичков?

- Трансферы не ожидаются. Никого не будет. В этом нет проблемы.

- Считаете ли вы "Кишварду" соперником иного уровня по сравнению с теми командами, которые вам противостояли в Казахстане?

- Это квалифицированная команда, европейская. У них состав более опытный. Сравнивать с казахстанскими командами я не хочу.

- Вы согласны с тем, что на данный момент у команды нет возможности улучшить качество игры с помощью замен?

- Мы хотим, чтобы они усиливали игру. Они играют на пределе своих возможностей. Много молодых воспитанников дебютировали в еврокубках, я рад за них.

Напомним, ответная игра состоится 28 июля в Венгрии. Если "Кайрат" по итогам двух матчей окажется сильнее "Кишварды", на стадии третьего раунда квалификации ЛК алматинцы сыграют с победителем пары "Молде"/"Эльфсборг".

Новый выпуск у нас на YouTube. Смотрим, комментируем, лайкаем!Андрей Скабелка эксклюзивно рассказал о втором приходе в "Барыс":