"Мы еще пошумим". В "Астане" сделали громкое заявление о еврокубках

Член совета директоров "Астаны" Михаил Гурман высказался о прошедшем матче второго тура общей группы Лиги Конференций против "Нью Сейнтс", передают Vesti.kz.

Столичный клуб уступил в этой игре со счетом 0:2, при этом основная часть футболистов не отправилась на еврокубковый матч.

"Считаю, наш клуб, даже не смотря на не совсем основной состав смотрелся весьма достойно. Забей в первом тайме Рамазан Каримов, матч мог бы сложиться по-другому. Если же говорить о составе, то решение тренерского штаба выглядит абсолютно логичным, так как сейчас должна быть сделана ставка на Чемпионат Казахстана, где уже в воскресенье состоится один из центральных матчей в борьбе за медали против "Актобе".

Если бы в начале сезона "Астана" не оказалась в ситуации, когда команда больше всех пострадала от ошибок судей, что привело к потере 7 очков, то сейчас бы картина была бы абсолютно другой, и можно было бы делать акцент на еврокубки. А так ситуация диктует свои правила, футболисты все-таки не роботы, как перед матчем сказал Бабаян, действительно нужно было чем-то жертвовать. А так как в Лиге Конференций еще есть четвертого тура и право на ошибку чуть больше, в чемпионате же ошибаться больше нельзя.

Возможно, будь в расположении команды чартер, который бы частично снял бы логистические вопросы, можно было бы немного по-другому распределить силы, а так команда только в субботу прилетит и без предыгровой была бы вынуждена выходить на матч с "Актобе".

Возвращаясь к составу на матч с британцами, игровую практику очень высокого уровня получили девять человек, являющиеся кандидатами в национальную сборную Казахстана, четверо из которых являются воспитанниками клуба. Что тоже весьма неплохо в преддверии двух матчей Лиги Наций сборной Казахстана против Австрии и Норвегии. Уверен, что, решив свои задачи в Чемпионате, мы еще пошумим в общей группе Лиги Конференций", - заявил Гурман.